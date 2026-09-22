Предприниматель из Стерлитамака получил грузовой фургон в лизинг

Поддержку в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» оказала Региональная лизинговая компания Башкортостана. Сумма финансирования составила 2,4 млн рублей на срок 42 месяца.

Министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина отметила, что лизинговые программы помогают бизнесу снизить финансовую нагрузку и получить доступ к дорогостоящему оборудованию без крупных единовременных вложений.

Учредителем Региональной лизинговой компании является Республика Башкортостан. Организация продолжает поддерживать малый и средний бизнес региона.

Подробности — на сайте rlcrb.ru, консультации по телефонам: 8 800 550 47 16, +7 (347) 201-46-16.

Источник и фото: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.