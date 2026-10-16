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Местные новости
16 Октября , 04:52

Под Стерлитамаком покажут работу крупнейшего в России агродрона

Сегодня в Стерлитамакском районе пройдёт масштабный семинар по применению беспилотников в сельском хозяйстве. Об этом сообщили в Минсельхозе Республики Башкортостан.

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Под Стерлитамаком покажут работу крупнейшего в России агродронаПод Стерлитамаком покажут работу крупнейшего в России агродрона
Под Стерлитамаком покажут работу крупнейшего в России агродрона

Практическая часть состоится на полях сельхозпредприятия «Дружба» — именно здесь участники смогут вживую оценить результаты работы агродронов: им продемонстрируют посевы подсолнечника, обработанные с помощью БПЛА.

Ключевым событием станет показ Vector AGR V 180 — первого в России агродрона с баком объёмом 120 литров.

Семинар — часть усилий по внедрению современной техники в АПК: поддержка таких разработок входит в цели нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Фото: Александр Наумов | Минсельхоз РБ.

Источник: Минсельхоз РБ.

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