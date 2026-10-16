Под Стерлитамаком покажут работу крупнейшего в России агродрона

Практическая часть состоится на полях сельхозпредприятия «Дружба» — именно здесь участники смогут вживую оценить результаты работы агродронов: им продемонстрируют посевы подсолнечника, обработанные с помощью БПЛА.

Ключевым событием станет показ Vector AGR V 180 — первого в России агродрона с баком объёмом 120 литров.

Семинар — часть усилий по внедрению современной техники в АПК: поддержка таких разработок входит в цели нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Фото: Александр Наумов | Минсельхоз РБ.

Источник: Минсельхоз РБ.