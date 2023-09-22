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22 Сентября , 15:05

Эксперты объяснили, как в Башкирии самостоятельно найти кадастрового инженера

Получить эту услугу можно бесплатно с помощью Электронной платформы кадастровых работ (ЭПКР).

Эксперты объяснили, как в Башкирии самостоятельно найти кадастрового инженера
Эксперты объяснили, как в Башкирии самостоятельно найти кадастрового инженера

Вход на платформу доступен по прямой ссылке или через Госуслуги. 

Сервис предоставляет возможность пользователю найти кадастрового инженера самостоятельно (из списка зарегистрированных на ЭПКР) и сформировать заказ на проведение работ. 

Есть также возможность задавать исполнителю вопросы и пересылать файлы через специальный чат на платформе.

Через сервис можно заключать договоры подряда и подписывать их цифровыми подписями, в том числе с помощью Госключа. 

Кроме того, в ЭПКР формируется рейтинг кадастровых инженеров на основе оценки качества их работы заказчиками – в сервисе можно оставить отзыв о работе конкретного специалиста. 

Напомним, кадастровые работы нужны для составления технической документации на дома и земельные участки – межевой план, технический план или акт обследования. А для проведения таких работ приглашаются кадастровые инженеры.  

При возникновении споров, полученные в результате кадастровых работ сведения, позволяют защитить имущественные права людей. 

 

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