Эксперты объяснили, как в Башкирии самостоятельно найти кадастрового инженера

Вход на платформу доступен по прямой ссылке или через Госуслуги.

Сервис предоставляет возможность пользователю найти кадастрового инженера самостоятельно (из списка зарегистрированных на ЭПКР) и сформировать заказ на проведение работ.

Есть также возможность задавать исполнителю вопросы и пересылать файлы через специальный чат на платформе.

Через сервис можно заключать договоры подряда и подписывать их цифровыми подписями, в том числе с помощью Госключа.

Кроме того, в ЭПКР формируется рейтинг кадастровых инженеров на основе оценки качества их работы заказчиками – в сервисе можно оставить отзыв о работе конкретного специалиста.

Напомним, кадастровые работы нужны для составления технической документации на дома и земельные участки – межевой план, технический план или акт обследования. А для проведения таких работ приглашаются кадастровые инженеры.

При возникновении споров, полученные в результате кадастровых работ сведения, позволяют защитить имущественные права людей.