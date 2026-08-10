Пять проектов Башкортостана победили во Всероссийском конкурсе благоустройства

Сразу пять проектов из Башкортостана стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Федеральную поддержку получат проекты из Стерлитамака, Туймазов, Благовещенска, Янаула и села Малояз Салаватского района.

В Стерлитамаке планируется продолжение проекта «Набережная Заашкадарья: продолжение Соляной пристани». В Туймазах преобразят территорию в рамках проекта «Первая улица Туймазов».

Благовещенск представил проект «Благовещенск. Культура воды», а Янаул — «Другая сторона Янаула: у северного пруда». В селе Малояз Салаватского района благоустроят центральную площадь. Проект получил название «Центральная площадь села Малояз: память земли и узор времени».

Таким образом, в республике появятся еще пять современных общественных пространств, рассчитанных на жителей и гостей населенных пунктов.

Башкортостан на протяжении нескольких лет остается одним из лидеров Всероссийского конкурса. За все время благодаря федеральной поддержке в республике уже реализован 31 проект. Еще восемь проектов находятся в стадии реализации.

Участие в конкурсе объединяет муниципальные команды, специалистов Института развития городов и сел Башкортостана, Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики и, главное, самих жителей, которые определяют, каким должно быть пространство вокруг них.

Источник: соцсети Радия Хабирова

