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10 Августа , 15:44

Пять проектов Башкортостана победили во Всероссийском конкурсе благоустройства

В республике появятся новые общественные пространства

Пять проектов Башкортостана победили во Всероссийском конкурсе благоустройстваПять проектов Башкортостана победили во Всероссийском конкурсе благоустройства
Пять проектов Башкортостана победили во Всероссийском конкурсе благоустройства

Сразу пять проектов из Башкортостана стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Федеральную поддержку получат проекты из Стерлитамака, Туймазов, Благовещенска, Янаула и села Малояз Салаватского района.
В Стерлитамаке планируется продолжение проекта «Набережная Заашкадарья: продолжение Соляной пристани». В Туймазах преобразят территорию в рамках проекта «Первая улица Туймазов».
Благовещенск представил проект «Благовещенск. Культура воды», а Янаул — «Другая сторона Янаула: у северного пруда». В селе Малояз Салаватского района благоустроят центральную площадь. Проект получил название «Центральная площадь села Малояз: память земли и узор времени».
Таким образом, в республике появятся еще пять современных общественных пространств, рассчитанных на жителей и гостей населенных пунктов.
Башкортостан на протяжении нескольких лет остается одним из лидеров Всероссийского конкурса. За все время благодаря федеральной поддержке в республике уже реализован 31 проект. Еще восемь проектов находятся в стадии реализации.
Участие в конкурсе объединяет муниципальные команды, специалистов Института развития городов и сел Башкортостана, Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики и, главное, самих жителей, которые определяют, каким должно быть пространство вокруг них.

Источник: соцсети Радия Хабирова
 

Пять проектов Башкортостана победили во Всероссийском конкурсе благоустройства
Пять проектов Башкортостана победили во Всероссийском конкурсе благоустройства
Пять проектов Башкортостана победили во Всероссийском конкурсе благоустройства
Пять проектов Башкортостана победили во Всероссийском конкурсе благоустройства
Пять проектов Башкортостана победили во Всероссийском конкурсе благоустройства
Пять проектов Башкортостана победили во Всероссийском конкурсе благоустройства
Пять проектов Башкортостана победили во Всероссийском конкурсе благоустройства
Пять проектов Башкортостана победили во Всероссийском конкурсе благоустройства
Пять проектов Башкортостана победили во Всероссийском конкурсе благоустройства
Автор:Ангелина Нугуманова
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