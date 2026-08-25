В Башкирии набирают в войска беспилотных систем

Контракт рассчитан на один год, служба проходит на удалении от линии фронта — это отличает её от работы в обычных подразделениях и заметно снижает риски.

Договор заключается на гибкий срок, после чего военнослужащий может уволиться по собственному желанию. В контракте жёстко закреплено, что перевод на другую должность или в другой род войск возможен только с согласия бойца. Все обязательства Минобороны, включая увольнение после года, зафиксированы и находятся на контроле у руководства страны.

Начальник пункта отбора Сергей Родинко заверил, что все обязательства, которые берёт на себя Министерство обороны, будут исполнены, и это находится на контроле высшего военно-политического руководства страны.

Программа подходит студентам: можно взять академический отпуск, отслужить год и восстановиться на бюджетное место. Вместо срочной службы молодые люди могут получить востребованную специальность оператора БПЛА.

За эффективную работу с дронами дополнительно выплачивают от 50 до 500 тысяч рублей.

Набор ведётся ежедневно, без выходных, в Центре «Защитник» в уфимских «Черемушках» (ул. Элеваторная, 15).

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото: Горобзор.

Источник: БСТ.