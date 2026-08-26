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26 Августа , 04:49

Механизатор из Башкирии ушёл на СВО и стал оператором БПЛА

Механизатор из Башкирии ушёл на СВО и стал оператором БПЛАМеханизатор из Башкирии ушёл на СВО и стал оператором БПЛА
Механизатор из Башкирии ушёл на СВО и стал оператором БПЛА

В зоне специальной военной операции несёт службу старший оператор БПЛА коптерного типа с позывным «Башкир» — уроженец Салаватского района. 

До подписания контракта с Минобороны в 2024 году мужчина работал механизатором в родном селе.

Дроновод отмечает, что навыки управления беспилотниками сегодня востребованы не только в армии, но и в гражданской жизни. Служба в подразделениях БПЛА, по его словам, даёт современные высокотехнологичные компетенции.

Сейчас в его обязанности входят разведка, корректировка артиллерийского огня, удары по позициям противника, а также доставка боеприпасов и медикаментов на передовую.

Напомним, в республике идёт набор в батальон беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото: администрация Салаватского района | МАКС

Источник: ИА "Башинформ".

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