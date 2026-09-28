Проект «Башкирская вахта» вернул на рынок труда республики около 700 человек



— Импульс проекту придало присоединение к нему в этом году предприятий группы «КАМАЗ», Белебеевского завода «Автонормаль», ПАО «НЕФАЗ», а также ПАО АНК «Башнефть». Проект включён в стратегический план развития «Башкортостан 3.0», — рассказал первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Юрий Мельников.



Очередной открытый кадровый отбор проекта «Башвахта» прошёл в Кармаскалинском районе. ПАО АНК «Башнефть» и его дочерние предприятия презентовали жителям района, выезжающим на работу в другие регионы страны, и всем заинтересованным свои вакансии — от оператора технологических установок и электрогазосварщика до лаборанта химического анализа и слесаря КИПиА.





Годовой объем продукции, произведенной привлеченными кадрами по проекту «Башкирская вахта», составил 4,5 млрд рублей. В этом году запущен и новый формат проекта — «Семейная Башвахта», который ориентирован на граждан, готовых переехать вместе с семьями: работодатели предоставляют жилье и рассматривают трудоустройство семейной пары.





Так, компания «Башнефть» обеспечивает расширенный социальный пакет: бесплатное проживание, питание, путевки в детские лагеря для детей сотрудников, дополнительное медицинское страхование, образовательные займы и двойное наставничество. Также предусмотрены стимулирующие премии по итогам работы, различные виды доплат за профессиональное мастерство и достижения, вахтовый метод и т.д.





Узнать об условиях участия в проекте «Башкирская вахта» и рассмотреть доступные вакансии компаний-партнеров можно в кадровых центрах «Работа России» Башкортостана.

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.