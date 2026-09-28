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28 Сентября , 05:02

Проект «Башкирская вахта» вернул на рынок труда республики около 700 человек

В Республике Башкортостан за два года с момента запуска программа «Башкирская вахта» охватил около 8,5 тысячи человек. Порядка 700 специалистов Башкортостана, выезжавших на работу в другие регионы страны, переориентированы на внутренний рынок труда. Программа действует в соответствии с целями национального проекта «Кадры».

Проект «Башкирская вахта» вернул на рынок труда республики около 700 человекПроект «Башкирская вахта» вернул на рынок труда республики около 700 человек
Проект «Башкирская вахта» вернул на рынок труда республики около 700 человек

— Импульс проекту придало присоединение к нему в этом году предприятий группы «КАМАЗ», Белебеевского завода «Автонормаль», ПАО «НЕФАЗ», а также ПАО АНК «Башнефть». Проект включён в стратегический план развития «Башкортостан 3.0», — рассказал первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Юрий Мельников.
Очередной открытый кадровый отбор проекта «Башвахта» прошёл в Кармаскалинском районе. ПАО АНК «Башнефть» и его дочерние предприятия презентовали жителям района, выезжающим на работу в другие регионы страны, и всем заинтересованным свои вакансии — от оператора технологических установок и электрогазосварщика до лаборанта химического анализа и слесаря КИПиА.

Годовой объем продукции, произведенной привлеченными кадрами по проекту «Башкирская вахта», составил 4,5 млрд рублей. В этом году запущен и новый формат проекта — «Семейная Башвахта», который ориентирован на граждан, готовых переехать вместе с семьями: работодатели предоставляют жилье и рассматривают трудоустройство семейной пары.

Так, компания «Башнефть» обеспечивает расширенный социальный пакет: бесплатное проживание, питание, путевки в детские лагеря для детей сотрудников, дополнительное медицинское страхование, образовательные займы и двойное наставничество. Также предусмотрены стимулирующие премии по итогам работы, различные виды доплат за профессиональное мастерство и достижения, вахтовый метод и т.д.

Узнать об условиях участия в проекте «Башкирская вахта» и рассмотреть доступные вакансии компаний-партнеров можно в кадровых центрах «Работа России» Башкортостана.
 
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.
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