Братья-близнецы из Белорецка рассказали, почему вступили в БАРС

По словам мужчин, идея присоединиться к отряду, защищающему объекты от атак БПЛА, пришла к ним, когда они стояли в очереди на заправке.

«Чтобы ситуацию не обострять, надо защищать нефтеперерабатывающие заводы. Мы работаем в одной мобильной группе: я пулемётчик, брат — помощник пулемётчика. Мы всю жизнь вместе, хорошо чувствуем друг друга», — рассказал Сергей Яковлев.

Оба резервиста — семейные люди, работают вахтовым методом. Решение вступить в БАРС они приняли в 2026 году. Теперь вместе с товарищами участвуют в сборах и при необходимости выезжают на охрану объектов в республике.

В Тоцком районе они осваивали дрон-перехватчик «Ёлка», средства РЭБ и оптической разведки, учились стрелять по малоразмерным воздушным целям и отрабатывать действия при угрозе в составе мобильной группы из четырёх человек. Особый упор — на огневую подготовку с использованием турелей и пулемёта Калашникова. После теории резервисты сразу переходят к практике, а по завершении сборов убывают к местам дежурства.

Напомним, в отряд набирают резервистов до 62 лет и желающих без опыта службы — при условии прохождения по здоровью (категории А, Б и В). Вступить в БАРС можно тремя способами: обратиться в военкомат по месту жительства, позвонить по единому телефону отряда 8-987-253-65-30 или в военкомат Башкирии по номеру 8 (347) 273-37-00.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник и фото: https://gorobzor.ru