В Башкирии обновили «ИнвестБот» для подбора площадок под бизнес

Инструмент помогает предпринимателям выбрать место под будущее производство — от этого, по словам Хабирова, во многом зависит успех проекта.

Обновлённая версия позволяет бизнесу самостоятельно просчитать экономический эффект и ускорить поиск локации. Сервис учитывает географию, наличие преференциальных зон, налоговых льгот, готовой инфраструктуры и капитальных строений. Можно сравнивать площадки по площади, стоимости аренды и инженерным сетям, а также сохранять лучшие варианты в «Избранное».

Все объекты верифицированы и интегрированы с инвестиционными картами Башкортостана и России.

Подробности: https://investbot-kr-rb.ru/investment-platform

«Рассчитываю, что предприниматели оценят инструмент. Успехов!» — написал Радий Хабиров.

Источник и фото: страница в MAX Радия Хабирова.