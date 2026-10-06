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6 Октября , 06:56

В Башкирии обновили «ИнвестБот» для подбора площадок под бизнес

Глава республики Радий Хабиров сообщил о расширении сервиса «ИнвестБот», созданного Корпорацией развития Башкортостана.

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В Башкирии обновили «ИнвестБот» для подбора площадок под бизнесВ Башкирии обновили «ИнвестБот» для подбора площадок под бизнес
В Башкирии обновили «ИнвестБот» для подбора площадок под бизнес

Инструмент помогает предпринимателям выбрать место под будущее производство — от этого, по словам Хабирова, во многом зависит успех проекта.

Обновлённая версия позволяет бизнесу самостоятельно просчитать экономический эффект и ускорить поиск локации. Сервис учитывает географию, наличие преференциальных зон, налоговых льгот, готовой инфраструктуры и капитальных строений. Можно сравнивать площадки по площади, стоимости аренды и инженерным сетям, а также сохранять лучшие варианты в «Избранное».

Все объекты верифицированы и интегрированы с инвестиционными картами Башкортостана и России.

Подробности: https://investbot-kr-rb.ru/investment-platform

«Рассчитываю, что предприниматели оценят инструмент. Успехов!» — написал Радий Хабиров.

Источник и фото: страница в MAX Радия Хабирова.

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