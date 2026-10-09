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9 Октября , 12:24

Глава Башкирии: «Горжусь нашей республикой!»

Радий Хабиров на торжестве в честь Дня республики отметил рост популярности культурных форумов и фестивалей, которые принимает Башкортостан.

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Глава Башкирии: «Горжусь нашей республикой!»Глава Башкирии: «Горжусь нашей республикой!»
Глава Башкирии: «Горжусь нашей республикой!»

По его словам, в рамках Года единства народов России на высоком уровне прошла Всероссийская детская фольклориада — её запомнят более тысячи участников и гостей со всей страны. За два года республиканские театры получили сразу девять «Золотых масок», чего нет ни в одном другом регионе. Хабиров предложил провести вручение Российской национальной театральной премии в 2028 году в Уфе и заручился поддержкой председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова.

Республика достойно отметила 235-летие Сергея Аксакова и вручила Всероссийскую литературную премию его имени народному артисту России Николаю Бурляеву, кратно увеличив её размер. Глава региона поблагодарил руководителя фонда Михаила Чванова и всех благотворителей за сохранение истории и культуры.

Набирает обороты и киноиндустрия Башкортостана. В этом году вышел фильм «Фарзана идёт на запад». Особо Хабиров отметил картину «Танец героя», посвящённую погибшему на СВО танцору Сибайской филармонии Ильнару Хатмуллину. Республика продолжит увековечивать память героев в литературе и искусстве.

Глава региона напомнил, что форум «Ватан көсө — сила Отечества» собрался уже в пятый раз. В его активе — 8 тысяч участников, 40 тысяч добрых дел и 2 млрд рублей, вложенных в развитие родных сёл и городов. В рамках проекта «Атайсал» реализовано 6 тысяч проектов помощи участникам СВО и их семьям.

Хабиров сообщил, что в Уфе откроют памятник государственному деятелю Мидхату Шакирову, а также после масштабной реконструкции — парк имени Ленина, где восстановлена историческая арка, обновлены территория, дорожки и фонтаны.

«Желаю всем нам ещё большего единства, упорства, новых успехов и достижений! Горжусь нашей республикой! С праздником вас, дорогие друзья!» — сказал Радий Хабиров.

Завершилось торжество концертом мастеров искусств республики.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков.

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