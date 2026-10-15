Блогеры на службе города

14 октября в арт-пространстве ТЦ «Фабри» прошла пресс-конференция, посвящённая предстоящему проекту «Блогер города». Его организаторы — блогер и бренд-продюсер Вера Ротова и маркетолог Дарья Горбатова — рассказали, почему решили дать инициативе новое развитие, какие задачи ставят перед собой и что ждёт участников в ближайшие месяцы.
Гостей пресс-конференции поприветствовал бизнес-шериф города Айнур Юнусов, поблагодаривший организаторов за инициативу и отметивший активную жизненную позицию блогеров, их участие в жизни Стерлитамака и стремление делать город лучше.
Руководитель пресс-службы администрации Стерлитамака Ольга Туриянова рассказала о взаимодействии городских властей с блогерским сообществом, которое за последние годы стало заметной частью информационной жизни города.
Блогеры помогают рассказывать о городских событиях, социальных инициативах и проектах, привлекая к ним внимание аудитории. Среди примеров сотрудничества — проекты «Купец 2.0», «Халяль фест» и «Блогер года», а также совместная организация официальных городских пресс-конференций и участие в социальных проектах.
Говоря о дальнейшем взаимодействии, Ольга Туриянова обозначила темы, которым важно уделять больше внимания. В частности, речь шла о вопросах жилищно-коммунального хозяйства, профилактике мошенничества и позитивной повестке. По её мнению, информационная картина городской жизни не должна складываться исключительно из сообщений о проблемах: важно рассказывать и о хороших событиях, достижениях и полезных инициативах.
От идеи к новому этапу
Историю проекта «Блогер города» участникам пресс-конференции рассказала Вера Ротова. Вместе с маркетологом Дарьей Горбатовой она занимается обучением в сфере маркетинга, помогая предпринимателям и блогерам развивать свои проекты.
По словам Веры, за последние годы маркетинг сильно изменился: стратегии и подходы приходится пересматривать едва ли не каждый месяц. При этом блогеры всё чаще становятся не просто авторами публикаций, а людьми, способными привлекать внимание к общественно значимым вопросам и помогать находить решения.
Шесть лет назад Вера Ротова и Дарья Горбатова увидели в этом перспективу и предложили главе администрации Стерлитамака Владимиру Куликову объединить блогеров и городскую администрацию.
— Перед каждым из нас когда-то стоял выбор: уехать или остаться. Если мы решили жить здесь, значит, должны участвовать в развитии своей территории. В нашем городе много социальных и благотворительных проектов, которым необходимо внимание блогеров, — поделилась Вера Ротова.
По её словам, организаторы не были до конца уверены, что идея получит поддержку. Однако Владимир Куликов лично приехал на открытие проекта. Это стало важным моментом для команды: инициатива получила продолжение, а сообщество постепенно начало расти.
С каждым годом Вера и Дарья видели, как проект развивается, и старались привлекать к нему новых ярких участников. Со временем организаторам даже показалось, что они выполнили свою задачу: те, кто хотел заявить о себе, уже получили такую возможность. Год назад они задумались о завершении проекта. Но этим планам не суждено было осуществиться.
Летом Вера Ротова посетила одно из мероприятий с участием главы Башкортостана Радия Хабирова. В ходе общения с аудиторией он подчеркнул, что блогеры работают наравне с профессиональными средствами массовой информации и могут создавать качественный контент.
Эти слова заставили организаторов по-новому взглянуть на проект и они решили возобновить его, но уже с более масштабными целями.
Профессиональная платформа
Теперь организаторы хотят вывести «Блогер города» на новый качественный уровень. Речь идёт не только о расширении сообщества, но и о повышении профессиональных навыков его участников.
— Нам хочется, чтобы наши блогеры оставались в тренде, понимали, как меняются технологии и стратегии, и могли профессионально развивать свои площадки. Мы хотим создать интеллектуальную платформу, выделить наиболее важные темы, которые действительно нужны городу. Если подойти к этому вопросу профессионально, уровень нашей жизни может значительно вырасти, — отметила Вера Ротова.
Что ждёт участников
О предстоящих мероприятиях проекта рассказала Дарья Горбатова. Программа рассчитана на несколько месяцев и включает встречи, образовательные и общественные события.
Пресс-конференция стала первым пунктом этой афиши. Впереди — встречи, обмен опытом и работа над тем, чтобы блогерское сообщество Стерлитамака становилось более сплочённым и профессиональным.
Ангелина Нугуманова
Фото Сусанна Авакян