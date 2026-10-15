Блогеры на службе города

14 октября в арт-пространстве ТЦ «Фабри» прошла пресс-конференция, посвящённая предстоящему проекту «Блогер города». Его организаторы — блогер и бренд-продюсер Вера Ротова и маркетолог Дарья Горбатова — рассказали, почему решили дать инициативе новое развитие, какие задачи ставят перед собой и что ждёт участников в ближайшие месяцы.

Гостей пресс-конференции поприветствовал бизнес-шериф города Айнур Юнусов, поблагодаривший организаторов за инициативу и отметивший активную жизненную позицию блогеров, их участие в жизни Стерлитамака и стремление делать город лучше.

Руководитель пресс-службы администрации Стерлитамака Ольга Туриянова рассказала о взаимодействии городских властей с блогерским сообществом, которое за последние годы стало заметной частью информационной жизни города.

Блогеры помогают рассказывать о городских событиях, социальных инициативах и проектах, привлекая к ним внимание аудитории. Среди примеров сотрудничества — проекты «Купец 2.0», «Халяль фест» и «Блогер года», а также совместная организация официальных городских пресс-конференций и участие в социальных проектах.

Говоря о дальнейшем взаимодействии, Ольга Туриянова обозначила темы, которым важно уделять больше внимания. В частности, речь шла о вопросах жилищно-коммунального хозяйства, профилактике мошенничества и позитивной повестке. По её мнению, информационная картина городской жизни не должна складываться исключительно из сообщений о проблемах: важно рассказывать и о хороших событиях, достижениях и полезных инициативах.



От идеи к новому этапу



Историю проекта «Блогер города» участникам пресс-конференции рассказала Вера Ротова. Вместе с маркетологом Дарьей Горбатовой она занимается обучением в сфере маркетинга, помогая предпринимателям и блогерам развивать свои проекты.

По словам Веры, за последние годы маркетинг сильно изменился: стратегии и подходы приходится пересматривать едва ли не каждый месяц. При этом блогеры всё чаще становятся не просто авторами публикаций, а людьми, способными привлекать внимание к общественно значимым вопросам и помогать находить решения.

Шесть лет назад Вера Ротова и Дарья Горбатова увидели в этом перспективу и предложили главе администрации Стерлитамака Владимиру Куликову объединить блогеров и городскую администрацию.

— Перед каждым из нас когда-то стоял выбор: уехать или остаться. Если мы решили жить здесь, значит, должны участвовать в развитии своей территории. В нашем городе много социальных и благотворительных проектов, которым необходимо внимание блогеров, — поделилась Вера Ротова.

По её словам, организаторы не были до конца уверены, что идея получит поддержку. Однако Владимир Куликов лично приехал на открытие проекта. Это стало важным моментом для команды: инициатива получила продолжение, а сообщество постепенно начало расти.

С каждым годом Вера и Дарья видели, как проект развивается, и старались привлекать к нему новых ярких участников. Со временем организаторам даже показалось, что они выполнили свою задачу: те, кто хотел заявить о себе, уже получили такую возможность. Год назад они задумались о завершении проекта. Но этим планам не суждено было осуществиться.

Летом Вера Ротова посетила одно из мероприятий с участием главы Башкортостана Радия Хабирова. В ходе общения с аудиторией он подчеркнул, что блогеры работают наравне с профессиональными средствами массовой информации и могут создавать качественный контент.

Эти слова заставили организаторов по-новому взглянуть на проект и они решили возобновить его, но уже с более масштабными целями.



Профессиональная платформа



Теперь организаторы хотят вывести «Блогер города» на новый качественный уровень. Речь идёт не только о расширении сообщества, но и о повышении профессиональных навыков его участников.

— Нам хочется, чтобы наши блогеры оставались в тренде, понимали, как меняются технологии и стратегии, и могли профессионально развивать свои площадки. Мы хотим создать интеллектуальную платформу, выделить наиболее важные темы, которые действительно нужны городу. Если подойти к этому вопросу профессионально, уровень нашей жизни может значительно вырасти, — отметила Вера Ротова.

Что ждёт участников



О предстоящих мероприятиях проекта рассказала Дарья Горбатова. Программа рассчитана на несколько месяцев и включает встречи, образовательные и общественные события.

Пресс-конференция стала первым пунктом этой афиши. Впереди — встречи, обмен опытом и работа над тем, чтобы блогерское сообщество Стерлитамака становилось более сплочённым и профессиональным.



Ангелина Нугуманова

Фото Сусанна Авакян