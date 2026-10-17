Башкирская группа AY YOLA претендует на «Грэмми» и выпустила новый трек

Альбом «Ural Batyr» основан на древнем башкирском эпосе «Урал‑батыр»: в 12 композициях музыканты переосмысляют историю героев, соединяя традиционные башкирские инструменты, современное электронное звучание и вокал на башкирском языке. Сингл «Aihylyu» посвящён дочери Луны и царя птиц Самрау — одной из героинь эпоса. В песне раскрываются темы противостояния света и тьмы, верности себе и выбора собственного пути.

Параллельно группа представила свой первый русскоязычный сингл — композицию «Адель», написанную на стихотворение Александра Пушкина. Её релиз состоялся 16 октября. По словам музыкантов, выбор текста не случаен: солистка группы Адель получила своё имя в честь пушкинского стихотворения «Адели», а её родители, Руслан и Людмила, поженились в год 200‑летия со дня рождения поэта. Сама песня была создана во время экспедиции в Арктике.

Трио планирует выступить с «Адель» в проекте «Голос поэта» на Первом канале.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ".