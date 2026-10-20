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20 Октября , 05:49

Из аудитории — на передовую: как студент из Уфы стал бойцом беспилотных войск

История «Кадета» — это путь от чертежей авиационных двигателей до реальных боевых задач. Уроженец Бураевского района, он давно обосновался в Уфе и к третьему курсу уже чётко выстроил траекторию: стать инженером, а параллельно — пройти подготовку в военно-учебном центре и получить офицерское звание.

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Из аудитории — на передовую: как студент из Уфы стал бойцом беспилотных войскИз аудитории — на передовую: как студент из Уфы стал бойцом беспилотных войск
Из аудитории — на передовую: как студент из Уфы стал бойцом беспилотных войск

Но планы скорректировала новая возможность: спецконтракт с Министерством обороны РФ.

В феврале 2026 года он стал первым студентом своего вуза, кто выбрал службу в войсках беспилотных систем. Позывной «Кадет» не просто прижился — он стал отражением его пути: от учёбы к практике, от теории к делу. Сейчас за плечами у молодого младшего сержанта — более полугода выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.

О спецконтракте ему рассказали в университете: подробно разъяснили условия, выплаты, льготы. «Подумал, что это интересно и стоит попробовать, — вспоминает „Кадет“. — Понимал, что открываются новые перспективы. Но главное — это защита Родины».

Решение он сначала обсудил с отцом — фактически, именно с ним и поставил подпись. Маме позвонили позже: она призналась, что «почувствовала сердцем», но возражать не стала. Среди однокурсников реакция была разной: кто-то обиделся, что не рассказали раньше, но большинство поддержали и пожелали вернуться живым и здоровым.

«Решение уйти на фронт — личное и осознанное, — уверен военнослужащий. — Никто никого не должен звать: каждый мужчина принимает его сам».

Подготовка проходила в Москве, на полигоне, где бойцов учили противодействовать беспилотным системам. Жизнь в казарме, плотный график, инструкторы с реальным боевым опытом — именно там «Кадет» впервые по-настоящему прочувствовал, что такое боевое братство.

Уже в зоне СВО задачи поставили сразу: работать по «птицам» противника. «Мы не ударная сила, а скорее противовоздушная оборона: сбиваем дроны ВСУ, — поясняет он. — Времени на раскачку не было — начали с первых дней».

Процесс в расчёте отработан до автоматизма: один боец наводит через радиолокационную систему, второй отслеживает объект на экране, затем следует перехват и уничтожение. «Ничего сложного, если есть зоркий глаз и твёрдая рука», — говорит «Кадет».

Он подчёркивает: подразделения беспилотных систем работают на удалении от линии боевого соприкосновения, а современное противостояние — это прежде всего технологическая дуэль. «Сейчас во главе угла — оборудование и технологии», — отмечает он.

При этом «Кадет» знает о мерах поддержки от государства и республики, но пока не пользуется ими: «Меня всё устраивает. Зарплата хорошая, хватает и на себя, и родителям помогаю».

Срок контракта истекает в феврале следующего года. После этого он планирует вернуться в родной университет и продолжить обучение. Напомним, в Башкирии формируется батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Помимо операторов БПЛА, там востребованы водители, механики, электрики и другие специалисты.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото: из личного архива младшего сержанта войск беспилотных систем с позывным «Кадет» | предоставлено ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ".

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