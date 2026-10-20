Представители Башкирии вошли в состав Экспертного совета Знание.Премия — 2026

Уже второй сезон подряд заявки соискателей оценивают эксперты из всех регионов России. От Республики Башкортостан в состав совета вошли доценты Уфимского университета наук и технологий — Алла Иванова и Римма Шаяхметова.

«За 6 лет состав Экспертного совета Знание.Премия увеличился почти в четыре раза. Соискателей этого года будет оценивать рекордное количество экспертов из всех регионов России. Это свидетельствует о растущем внимании государственных деятелей и управленцев разных сфер к просветителям и их проектам», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

В Экспертный совет также вошли государственные и общественные деятели: председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей Владимир Иванов, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева и др.

Науку и образование представляют: первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев, научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова и др.



Среди экспертов есть представители сферы культуры: генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, генеральный директор арт-кластера «Таврида.Арт» Ксения Артемьева, дирижер оркестра Государственного академического Большого театра России Алексей Богорад и др. В состав совета также вошли управленцы в сфере экономики и промышленности, руководители патриотических организаций.

С полным составом Экспертного совета пятого сезона можно ознакомиться на сайте Знание.Премия.



Шестой сезон Знание.Премия проходит при поддержке генерального информационного партнера — информационного агентства России ТАСС, стратегического информационного партнера — медиахолдинга Rambler&Co, официального информационного партнера — издательского дома «Аргументы и факты», мультимедийного информационного партнера — онлайн-издания LIFE.

Информационными партнерами выступили медиахолдинг РГ Медиа, медиахолдинг «ФедералПресс», медиагруппа «Комсомольская правда», МИЦ «Известия», телерадиокомпания «Звезда» и Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).