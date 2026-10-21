+8 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
21 Октября , 06:31

В Башкирии боец БАРСа рассказал, как совмещает службу и работу

Позывной «Учитель» для командира ЗСУ‑23‑4 — не случайность. За ним стоит не только военная должность, но и гражданская профессия, которую боец из Башкирии сознательно не захотел оставлять.

Добавить в предпочтительные источники Google
В Башкирии боец БАРСа рассказал, как совмещает службу и работуВ Башкирии боец БАРСа рассказал, как совмещает службу и работу
В Башкирии боец БАРСа рассказал, как совмещает службу и работу

Он служит в отряде БАРС (боевой армейский резерв страны) и при этом продолжает трудиться на основном месте работы.

Решение подписать контракт мужчина объясняет обострением обстановки: участившиеся налёты на стратегические объекты республики сделали вопрос защиты особенно острым. Для него встать на стражу предприятий и мирных жителей — не просто долг, а дело чести. К тому же это личный пример, который он хочет показать и своим детям, и ученикам.

Ключевым фактором при выборе БАРСа стала удобная схема службы «2 месяца на 2». Такой формат позволяет не выпадать из профессиональной среды, сохранять квалификацию и не терять связь с привычной работой.

Любопытно, что навыки, отточенные в школе, оказались востребованы и на передовой. Умение слышать собеседника, быстро находить выход из сложной ситуации и мыслить нестандартно помогает выстраивать отношения в коллективе и принимать решения в напряжённых условиях. В обратную сторону работает тоже: военная служба тренирует реакцию, учит держать нервы под контролем и просчитывать действия на несколько шагов вперёд — эти качества ценны и в гражданской профессии.

Супруга бойца Елена спокойно отнеслась к решению мужа: она привыкла, что он берёт ответственность на себя, и всегда его поддерживает.

«Пока он в командировках, все домашние и школьные вопросы на мне. Сложно, но можно, — рассказывает Елена. — Главное, что выплаты приходят вовремя, и на нужды семьи хватает».

Трое детей по-своему поддерживают маму и равняются на отца. Мальчики учатся в кадетских классах, стали собраннее и активно помогают по дому. Дочка старается не отставать. Сыновья уже планируют поступать в военное училище — для них это осознанный выбор, продиктованный примером отца.

Как вступить в отряд БАРС

Желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства.

Получить подробную информацию о наборе  можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник и фото: https://mgazeta.com

 

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru