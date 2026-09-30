Цифровая эра пришла в ваш дом. Оплачивайте счета за газ, не выходя из дома!

Почему стоит перейти на онлайн-платежи?

✅ Вы экономите время.

✅ Вы всегда видите актуальный баланс и историю начислений.

✅ Вы можете скачать электронную квитанцию и оплатить её без комиссии.

✅ Вы контролируете задолженность и не рискуете получить пени.

Отдельный плюс — возможность перехода на электронные квитанции. Подключите отправку на электронную почту, и квитанция будет приходить вам сразу после формирования. Никаких бумажных писем, которые могут потеряться, — удобно, безопасно и экологично.

Более 30% абонентов Республики Башкортостан уже пользуются дистанционными сервисами, и их число ежемесячно растёт.