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Новости
30 Сентября , 04:38

Цифровая эра пришла в ваш дом. Оплачивайте счета за газ, не выходя из дома!

Компания «Газпром межрегионгаз Уфа» напоминает: самый удобный способ расчёта за природный газ — личный кабинет на сайте lkf.bashgaz.ru и мобильное приложение «Мой газ».

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Роман ШумныйРоман Шумный
Фото:Роман Шумный

Почему стоит перейти на онлайн-платежи?
✅ Вы экономите время.
✅ Вы всегда видите актуальный баланс и историю начислений.
✅ Вы можете скачать электронную квитанцию и оплатить её без комиссии.
✅ Вы контролируете задолженность и не рискуете получить пени.

Отдельный плюс — возможность перехода на электронные квитанции. Подключите отправку на электронную почту, и квитанция будет приходить вам сразу после формирования. Никаких бумажных писем, которые могут потеряться, — удобно, безопасно и экологично.

Более 30% абонентов Республики Башкортостан уже пользуются дистанционными сервисами, и их число ежемесячно растёт. 

Не забывайте передавать показания счётчика до 25 числа каждого месяца, а оплачивать газ — до 15.  Своевременная оплата — залог корректных начислений и бесперебойного газоснабжения. 

При возникновении вопросов по платежам обращайтесь в контакт-центр по бесплатному номеру 8-800-234-05-00.

Реклама. Рекламодатель : ООО "Газпром межрегионгаз Уфа". ИНН 0276046524 erid: 2VtzqvBLnNQ

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