Цифровая эра пришла в ваш дом. Оплачивайте счета за газ, не выходя из дома!

Почему стоит перейти на онлайн-платежи?
✅ Вы экономите время.
✅ Вы всегда видите актуальный баланс и историю начислений.
✅ Вы можете скачать электронную квитанцию и оплатить её без комиссии.
✅ Вы контролируете задолженность и не рискуете получить пени.
Отдельный плюс — возможность перехода на электронные квитанции. Подключите отправку на электронную почту, и квитанция будет приходить вам сразу после формирования. Никаких бумажных писем, которые могут потеряться, — удобно, безопасно и экологично.
Более 30% абонентов Республики Башкортостан уже пользуются дистанционными сервисами, и их число ежемесячно растёт.
При возникновении вопросов по платежам обращайтесь в контакт-центр по бесплатному номеру 8-800-234-05-00.
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