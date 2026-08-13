В Башкирии инспекторы ГАИ устроили погоню за трактором

Поведение водителя вызвало у сотрудников ДПС подозрения: техника то и дело выезжала на встречную полосу на узкой деревенской улице. Инспекторы включили проблесковые маячки и подали звуковой сигнал, требуя остановиться, но водитель не выполнил требование — вместо того чтобы прижаться к обочине, он свернул в поле.

Погоня длилась недолго: мужчина не справился с управлением, и трактор съехал в кювет. Сам водитель не получил травм.

Освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии опьянения. В отношении 40‑летнего местного жителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По информации Госавтоинспекции Башкортостана