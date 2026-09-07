+20 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Происшествия
7 Сентября , 04:23

Жительница Стерлитамака потеряла деньги после установки приложения

Женщина наткнулась в интернете на рекламу фоторедактора, перешла по ссылке и установила приложение на смартфон.

Жительница Стерлитамака потеряла деньги после установки приложенияЖительница Стерлитамака потеряла деньги после установки приложения
Жительница Стерлитамака потеряла деньги после установки приложения

Через некоторое время устройство стало работать со сбоями: телефон часто зависал и самопроизвольно перезагружался. Женщина удалила программу, но при попытке зайти в банковское приложение обнаружила, что доступ к личному кабинету заблокирован. Она позвонила на горячую линию банка и выяснила, что с её кредитной карты были совершены переводы. После этого горожанка обратилась в банк и в полицию.

Проверка показала, что злоумышленник получил удалённый доступ к телефону потерпевшей, воспользовался её банковскими данными и похитил деньги с кредитной карты. Ущерб превысил 81 тысячу рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает граждан не переходить по ссылкам из подозрительной рекламы, сообщений и публикаций в соцсетях, а приложения скачивать только из официальных магазинов. Если после установки программы устройство работает нестабильно, нельзя вводить банковские пароли — следует незамедлительно связаться с банком и правоохранительными органами.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru