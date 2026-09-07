Жительница Стерлитамака потеряла деньги после установки приложения

Через некоторое время устройство стало работать со сбоями: телефон часто зависал и самопроизвольно перезагружался. Женщина удалила программу, но при попытке зайти в банковское приложение обнаружила, что доступ к личному кабинету заблокирован. Она позвонила на горячую линию банка и выяснила, что с её кредитной карты были совершены переводы. После этого горожанка обратилась в банк и в полицию.

Проверка показала, что злоумышленник получил удалённый доступ к телефону потерпевшей, воспользовался её банковскими данными и похитил деньги с кредитной карты. Ущерб превысил 81 тысячу рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает граждан не переходить по ссылкам из подозрительной рекламы, сообщений и публикаций в соцсетях, а приложения скачивать только из официальных магазинов. Если после установки программы устройство работает нестабильно, нельзя вводить банковские пароли — следует незамедлительно связаться с банком и правоохранительными органами.

Источник и фото: ИА «Башинформ»