В Башкирии задержали предполагаемого поджигателя полицейской машины

По версии следствия, 7 сентября во дворе жилого дома в городе Октябрьском неизвестный облил горючей жидкостью и поджёг служебный автомобиль полиции. Происходящее он снимал на телефон. Пострадавших нет.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого — им оказался местный житель 1957 года рождения. Его задержали. Мужчина пояснил, что ранее потерял около 700 тысяч рублей из-за мошенников. Те, пообещав вернуть деньги, потребовали совершить поджог.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Задержанному грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Источник, фото и видео: ИА "Башинформ".