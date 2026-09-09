+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Происшествия
9 Сентября , 09:12

В Башкирии задержали предполагаемого поджигателя полицейской машины

Полиция возбудила уголовное дело по статье «террористический акт».

В Башкирии задержали предполагаемого поджигателя полицейской машиныВ Башкирии задержали предполагаемого поджигателя полицейской машины
В Башкирии задержали предполагаемого поджигателя полицейской машины

По версии следствия, 7 сентября во дворе жилого дома в городе Октябрьском неизвестный облил горючей жидкостью и поджёг служебный автомобиль полиции. Происходящее он снимал на телефон. Пострадавших нет.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого — им оказался местный житель 1957 года рождения. Его задержали. Мужчина пояснил, что ранее потерял около 700 тысяч рублей из-за мошенников. Те, пообещав вернуть деньги, потребовали совершить поджог.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Задержанному грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Источник, фото и видео: ИА "Башинформ".

Автор:Ирина Петрова
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru