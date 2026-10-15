Хит группы AY YOLA прозвучал на международном турнире по фигурному катанию

Образ фигуристки получился ярким и самобытным: для выступления ей создали костюм, в котором гармонично соединились сценическая эстетика и башкирские мотивы — орнаменты и традиционные украшения. По словам Оливии, именно композиция AY YOLA стала творческим импульсом для постановки.

Ирина Моисеева рассказала, как родилась идея программы: во время поездки на тренировку в Таллин Оливия услышала «Homay» по радио — песня сразу покорила спортсменку. Тренер и фигуристка тут же решили опробовать мелодию на льду и поделились задумкой с хореографом Еленой Мухиной. Удивительно, но цельная программа сложилась буквально за одну тренировку.

На международном юниорском этапе Гран‑при Оливия выступала среди 40 участников и по итогам соревнований заняла 7‑е и 8‑е места. Как отметила наставница, для юной спортсменки попадание в десятку лучших — серьёзное достижение и важный шаг в карьере.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Вильма Альберти