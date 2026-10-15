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Спорт
15 Октября , 05:06

Хит группы AY YOLA прозвучал на международном турнире по фигурному катанию

На международном турнире в Любляне (Словения) фигуристка с Кипра Оливия Базлова представила программу под трек «Homay» уфимской группы AY YOLA. Об этом агентству «Башинформ» сообщила тренер спортсменки Ирина Моисеева.

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Хит группы AY YOLA прозвучал на международном турнире по фигурному катаниюХит группы AY YOLA прозвучал на международном турнире по фигурному катанию
Хит группы AY YOLA прозвучал на международном турнире по фигурному катанию

Образ фигуристки получился ярким и самобытным: для выступления ей создали костюм, в котором гармонично соединились сценическая эстетика и башкирские мотивы — орнаменты и традиционные украшения. По словам Оливии, именно композиция AY YOLA стала творческим импульсом для постановки.

Ирина Моисеева рассказала, как родилась идея программы: во время поездки на тренировку в Таллин Оливия услышала «Homay» по радио — песня сразу покорила спортсменку. Тренер и фигуристка тут же решили опробовать мелодию на льду и поделились задумкой с хореографом Еленой Мухиной. Удивительно, но цельная программа сложилась буквально за одну тренировку.

На международном юниорском этапе Гран‑при Оливия выступала среди 40 участников и по итогам соревнований заняла 7‑е и 8‑е места. Как отметила наставница, для юной спортсменки попадание в десятку лучших — серьёзное достижение и важный шаг в карьере.

Источник: ИА «Башинформ»
Фото: Вильма Альберти

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