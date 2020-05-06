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75 лет Победы
Материалов: 6
Сегодня, 17:19
Победа 1945-2020
Победа 1945-2020
Победа 1945-2020
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Победа. Акции
6 Мая 2020, 19:05
75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается
Победа. Календарь событий
6 Мая 2020, 10:45
План мероприятий в Стерлитамаке ко Дню Победы
Победа. Новости
2 Мая 2020, 21:12
Не вернулся дед с войны
Победа. Новости
1 Мая 2020, 14:07
Его не стало 9 Мая
Победа. Акции
29 Апреля 2020, 00:18
Исторический парк выпускает познавательное видео о войне
Победа. Новости
22 Апреля 2020, 21:19
Победа в войне спасла от геноцида целые народы
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