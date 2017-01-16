Главное shulgantash

Рустэм Хамитов посетил заповедник «Шульган-Таш»

12 января Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в рамках рабочей поездки в Бурзянский район посетил Республиканский историко-археологический и ландшафтно-спелеологический музей-заповедник «Шульган-Таш» и обсудил вопросы его развития. Рустэм Хамитов ознакомился с экспозициями…

16 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
verhovayezda

Саянская одиссея навстречу Байкалу

По горам, по воде и на лошади Зачем люди отправляются в путешествия? Надоедает размеренная городская жизнь? Хочется сменить обстановку и завязать интересные знакомства? Обычно это и первое, и второе, и…

16 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Гузель Фидарисовна Ситдикова

Прыжок в счастье

Дорогие читатели! Позади первая рабочая неделя, прогулки на лыжах, катания с горки и на коньках, килограммы салатов-мантов-бутербродов, часы увлекательного просмотра сериалов и просто хорошего кино, заветные часы сна и безделья.…

16 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
detiijivotn

Ребятам о зверятах

Экологическое воспитание начинается в библиотеке Чтобы привлечь внимание граждан к проблемам охраны земли, воды, воздуха, многообразия биологических видов, заповедников и т.п., наступивший 2017 год объявлен Годом экологии. Активное участие в…

13 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Новости Стерлитамака

Самое интересное – сессия

yazik

Преподаватель из Китая – об учёбе в России и за рубежом В декабре в Стерлитамакском филиале БашГУ состоялась встреча студентов с…

28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

Объявление

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В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации про предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации…

20 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

Устойчивый курс на успешное будущее

ugntuu

Флагман инженерного образования Стерлитамака уже более полувека предоставляет возможности для профессионального роста специалистов, способствуя развитию нефтехимической и топливно-энергетической промышленности. Стерлитамакскому…

14 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

От башенного крана – к расчёске и ножницам

paricmaher

О профессии, учёбе и счастье В начале декабря редакция нашей газеты подвела итоги конкурса на лучшее преображение, в котором парикмахеры…

13 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

О соде в “нехорошей квартире” и школьной баскетбольной лиге

bsc

65 лет назад Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов и…

10 Ноя 2016 / Комментариев нет / Читать »
GISMETEO: Погода по г.Стерлитамак
Общество

На дороге – «золотые ручки»

uborka

Коммунальные службы работают в усиленном режиме Центральную Россию, Сибирь и Урал накрыли аномальные снегопады. Синоптики вспоминают, что такое количество снежных осадков выпадало 14 лет назад. Дорожные службы Стерлитамака работают в усиленном режиме. Одну из бригад мы застали за расчисткой снега по улице Нагуманова. Как отлаженный…

13 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »

Все мы родом из деревни

pomniobistokah

На своих этажах очень важно помнить об истоках Люблю свою деревню. Хоть она и не деревня вовсе в классическом её понимании, а окраина города. Но близка и мила сердцу. Полчаса езды, и вот они – знакомые родные улицы да переулочки. В любое время года хороши!…

12 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »

«Не верьте телефонным звонкам»

procuror

Прокурор города – о статистике преступлений и доверчивых горожанах 295 лет назад 12 января 1722 года указом Петра I был учреждён пост генерал-прокурора. Эта дата считается днём рождения российской прокуратуры. Накануне профессионального праздника мы встретились с прокурором Стерлитамака Станиславом Петровым. – Станислав Анатольевич, в ноябре…

12 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Дары осени

Картофель-мышь

картошка-мышка

Рима Азкаровна Сафиулина живёт в Стерлитамаке, работает медицинской сестрой, а свободное время проводит в деревне Михайловке Ишимбайского района. Там – и дом, и сад, и…

19 Сен 2016 / Комментариев нет / Читать »
Политика izotovkonferencia

Главная цель – развитие территорий

О проблемах и возможностях муниципалитетов говорили на депутатской встрече На неделе состоялась первая расширенная пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Алексея Изотова. Среди приглашённых – ведущие городские СМИ, главные редакторы газет и заместители глав администраций муниципальных образований…

4 Янв 2017 / Читать »
История biblioteka

Хранилища знаний

О библиотеках города В Уфе первые частные библиотеки появились в 18 веке. Их владельцами были чиновники и военные дворянского сословия. В Стерлитамаке, который был моложе Уфы на несколько веков, чиновники, строившие и обслуживавшие соляную пристань, считались…

9 Янв 2017 / Читать »
Здоровье verhovayezda

Саянская одиссея навстречу Байкалу

По горам, по воде и на лошади Зачем люди отправляются в путешествия? Надоедает размеренная городская жизнь? Хочется сменить обстановку и завязать интересные знакомства? Обычно это и первое, и второе, и третье. А ещё новые путешествия одаривают…

16 Янв 2017 / Читать »
Молодежь detiijivotn

Ребятам о зверятах

Экологическое воспитание начинается в библиотеке Чтобы привлечь внимание граждан к проблемам охраны земли, воды, воздуха, многообразия биологических видов, заповедников и т.п., наступивший 2017 год объявлен Годом экологии. Активное участие в мероприятиях должны принять дети, ведь в…

13 Янв 2017 / Читать »
Среда обитания detiijivotn

Ребятам о зверятах

Экологическое воспитание начинается в библиотеке Чтобы привлечь внимание граждан к проблемам охраны земли, воды, воздуха, многообразия биологических видов, заповедников и т.п., наступивший 2017 год объявлен Годом экологии. Активное участие в мероприятиях должны принять дети, ведь в…

13 Янв 2017 / Читать »
Происшествия avaria

Всего важнее – первая медпомощь

Обсудили вопросы дорожного движения В администрации города состоялся круглый стол, посвящённый безопасности дорожного движения. Главная задача организаторов – депутатов городского Совета и членов Молодёжного совета при Совете ГО – привлечь внимание к растущим травматизму и смертности…

23 Ноя 2016 / Читать »
Спорт Petushkov

Алексей Петушков: «Воспитываем защитников Отечества!»

Рукопашный бой – баланс борцовой и ударной техник В беседе с председателем федерации рукопашного боя Стерлитамака А.Н.Петушковым хочу поближе познакомить наших читателей с этим сравнительно молодым видом спорта и с деятельностью совсем юной городской федерации. –…

16 Янв 2017 / Читать »
Увлечения verhovayezda

Саянская одиссея навстречу Байкалу

По горам, по воде и на лошади Зачем люди отправляются в путешествия? Надоедает размеренная городская жизнь? Хочется сменить обстановку и завязать интересные знакомства? Обычно это и первое, и второе, и третье. А ещё новые путешествия одаривают…

16 Янв 2017 / Читать »

Видео

Топор, топор, пожалей ёлочку!

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