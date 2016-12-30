Веселится здесь народ »
Зимний городок в парке имени Гагарина Ещё в прошлом году…
Школа в подарок »
15 тысяч квадратных метров на благо детям Накануне состоялось техническое…
Когда веришь в чудо »
Современная история и старая добрая сказка Каждый ребёнок ждёт Нового…
Вот смеху-то было!.. »
В Стерлитамаке прошёл Кубок КВН РБ Пожалуй, такого грандиозного шоу…
Кузница инженерных кадров »
Стерлитамакский филиал УГНТУ отметил своё 60-летие Учебный процесс непрерывен. Находясь…
Депутаты утвердили бюджет »
Сокращения социальных расходов не будет Накануне состоялась расширенная сессия Совета…
С Новым годом!
Дорогие читатели! Первый номер нашей газеты открывает юбилейный годовой марафон – в 2017 году наша редакция отпразднует своё 100-летие. Хочется верить, что все наши друзья останутся с нами, число подписчиков…30 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Иногда салюты бьют по людям
Как избежать проблем Совсем немного осталось до новогодних праздников, которые наш народ всегда отмечает с большим размахом. Чтобы оставить самые лучшие воспоминания, используются всевозможные пиротехнические средства. Но очень часто, когда…30 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Башкортостан-2016
Чем запомнился уходящий год через несколько дней уйдет в историю 2016 год — год, полный ярких событий для республики. вспомним наиболее значимые из них. Экономика За 11 месяцев 2016 года…28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Без охраны
Исправительный центр – не место лишения свободы Башкирия вошла в число 11 регионов, в которых с 1 января начнут работать исправительные центры – учреждения, где будут отбывать наказание осуждённые за…28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Самое интересное – сессия
Преподаватель из Китая – об учёбе в России и за рубежом В декабре в Стерлитамакском филиале БашГУ состоялась встреча студентов с…28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Объявление
В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации про предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации…20 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Устойчивый курс на успешное будущее
Флагман инженерного образования Стерлитамака уже более полувека предоставляет возможности для профессионального роста специалистов, способствуя развитию нефтехимической и топливно-энергетической промышленности. Стерлитамакскому…14 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
От башенного крана – к расчёске и ножницам
О профессии, учёбе и счастье В начале декабря редакция нашей газеты подвела итоги конкурса на лучшее преображение, в котором парикмахеры…13 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
О соде в “нехорошей квартире” и школьной баскетбольной лиге
65 лет назад Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов и…10 Ноя 2016 / Комментариев нет / Читать »