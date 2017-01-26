Общество День добрых детей Вы нужны людям! Можно ли делать добрые дела по расписанию, заранее запланировав добрый поступок? Или достаточно не растеряться, когда случится беда, и совершить подвиг? Каждый ли человек способен на добрые дела? С какого возраста можно становиться добрым? Ответы на все эти вопросы знают в фонде…

Книга об истории спорта в Стерлитамаке От уроков гимнастики – до мировых рекордов Своеобразный подарок к 250-летию родного города преподнёс в конце 2016 года уроженец Стерлитамака, кандидат исторических наук Олег Васильевич Лисаченко – под его авторством вышло научно-популярное издание «Стерлитамак спортивный: страницы истории». Знаете ли вы, что термин «спорт», подразумевавший все…