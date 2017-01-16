Ах, волшебница зима! »
Ах, волшебница зима! Околдовала лес она: Закутала берёзы в иней…
На дороге – «золотые ручки» »
Коммунальные службы работают в усиленном режиме Центральную Россию, Сибирь и…
Пройду по «красной линии», сверну на ВТС »
О ежедневных рейдах административной комиссии В первые дни нового года…
Парижские впечатления »
Во Франции открылась выставка Наиля Вагапова Прошедший год был для…
«От звезды и до воды» »
Стерлитамак отметил Рождество Так в народе называется время от появления…
С Рождеством! »
С жемчужных облаков, Плывущих над Россией, Сквозь кружево снегов Глядит…
Рустэм Хамитов посетил заповедник «Шульган-Таш»
12 января Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в рамках рабочей поездки в Бурзянский район посетил Республиканский историко-археологический и ландшафтно-спелеологический музей-заповедник «Шульган-Таш» и обсудил вопросы его развития. Рустэм Хамитов ознакомился с экспозициями…16 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Саянская одиссея навстречу Байкалу
По горам, по воде и на лошади Зачем люди отправляются в путешествия? Надоедает размеренная городская жизнь? Хочется сменить обстановку и завязать интересные знакомства? Обычно это и первое, и второе, и…16 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Прыжок в счастье
Дорогие читатели! Позади первая рабочая неделя, прогулки на лыжах, катания с горки и на коньках, килограммы салатов-мантов-бутербродов, часы увлекательного просмотра сериалов и просто хорошего кино, заветные часы сна и безделья.…16 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Ребятам о зверятах
Экологическое воспитание начинается в библиотеке Чтобы привлечь внимание граждан к проблемам охраны земли, воды, воздуха, многообразия биологических видов, заповедников и т.п., наступивший 2017 год объявлен Годом экологии. Активное участие в…13 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Самое интересное – сессия
Преподаватель из Китая – об учёбе в России и за рубежом В декабре в Стерлитамакском филиале БашГУ состоялась встреча студентов с…28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Объявление
В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации про предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации…20 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Устойчивый курс на успешное будущее
Флагман инженерного образования Стерлитамака уже более полувека предоставляет возможности для профессионального роста специалистов, способствуя развитию нефтехимической и топливно-энергетической промышленности. Стерлитамакскому…14 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
От башенного крана – к расчёске и ножницам
О профессии, учёбе и счастье В начале декабря редакция нашей газеты подвела итоги конкурса на лучшее преображение, в котором парикмахеры…13 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
О соде в “нехорошей квартире” и школьной баскетбольной лиге
65 лет назад Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов и…10 Ноя 2016 / Комментариев нет / Читать »