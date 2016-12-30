Главное Гузель Фидарисовна Ситдикова

С Новым годом!

Дорогие читатели! Первый номер нашей газеты открывает юбилейный годовой марафон – в 2017 году наша редакция отпразднует своё 100-летие. Хочется верить, что все наши друзья останутся с нами, число подписчиков…

30 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
salut

Иногда салюты бьют по людям

Как избежать проблем Совсем немного осталось до новогодних праздников, которые наш народ всегда отмечает с большим размахом. Чтобы оставить самые лучшие воспоминания, используются всевозможные пиротехнические средства. Но очень часто, когда…

30 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
itogi

Башкортостан-2016

Чем запомнился уходящий год через несколько дней уйдет в историю 2016 год — год, полный ярких событий для республики. вспомним наиболее значимые из них. Экономика За 11 месяцев 2016 года…

28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
kolonia

Без охраны

Исправительный центр – не место лишения свободы Башкирия вошла в число 11 регионов, в которых с 1 января начнут работать исправительные центры – учреждения, где будут отбывать наказание осуждённые за…

28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Новости Стерлитамака

Самое интересное – сессия

yazik

Преподаватель из Китая – об учёбе в России и за рубежом В декабре в Стерлитамакском филиале БашГУ состоялась встреча студентов с…

28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

Объявление

disc

В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации про предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации…

20 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

Устойчивый курс на успешное будущее

ugntuu

Флагман инженерного образования Стерлитамака уже более полувека предоставляет возможности для профессионального роста специалистов, способствуя развитию нефтехимической и топливно-энергетической промышленности. Стерлитамакскому…

14 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

От башенного крана – к расчёске и ножницам

paricmaher

О профессии, учёбе и счастье В начале декабря редакция нашей газеты подвела итоги конкурса на лучшее преображение, в котором парикмахеры…

13 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

О соде в “нехорошей квартире” и школьной баскетбольной лиге

bsc

65 лет назад Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов и…

10 Ноя 2016 / Комментариев нет / Читать »
GISMETEO: Погода по г.Стерлитамак
Общество

Башкортостан-2016

itogi

Чем запомнился уходящий год через несколько дней уйдет в историю 2016 год — год, полный ярких событий для республики. вспомним наиболее значимые из них. Экономика За 11 месяцев 2016 года в региональный бюджет поступило почти 116 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Темп роста поступлений…

28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

Без охраны

kolonia

Исправительный центр – не место лишения свободы Башкирия вошла в число 11 регионов, в которых с 1 января начнут работать исправительные центры – учреждения, где будут отбывать наказание осуждённые за преступления небольшой или средней тяжести. Первый исправительный центр появился в Стерлитамаке на базе колонии-поселения № 6.…

28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

СТИПЕНДИИ ФОНДА – ЛУЧШИМ!

stipendia

Завершилась научно-практическая конференция молодых исследователей Пять стипендиатов фонда поддержки и развития образования города Стерлитамака были названы на торжественном закрытии пятой научно-практической конференции молодых исследователей «Наука. Образование. Профессия», состоявшейся в Стерлитамаке. В течение всего следующего года они ежемесячно будут получать денежные средства на развитие своих проектов. Ещё…

28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Дары осени

Картофель-мышь

картошка-мышка

Рима Азкаровна Сафиулина живёт в Стерлитамаке, работает медицинской сестрой, а свободное время проводит в деревне Михайловке Ишимбайского района. Там – и дом, и сад, и…

19 Сен 2016 / Комментариев нет / Читать »
Политика soglashenie

Подписано новое соглашение

Учтены все предложения сторон Координаторы сторон социального партнёрства – глава городской администрации В.И.Куликов, председатель территориального объединения организаций профсоюзов Стерлитамака Т.Р.Гайткулов и представитель объединения работодателей городского округа И.К.Шарипов – подписали территориальное трёхстороннее соглашение на 2017-2019 годы. Территориальной…

27 Дек 2016 / Читать »
История daty

Памятные даты декабря

1 декабря мир в 28 раз отметил День борьбы со СПИДом. А ещё в декабре свой профессиональный праздник отмечают банковские работники, юристы, работники казначейства, военнослужащие ракетных войск, работники ЗАГСа, сотрудники органов государственной и национальной безопасности, энергетики,…

9 Дек 2016 / Читать »
Здоровье salut

Иногда салюты бьют по людям

Как избежать проблем Совсем немного осталось до новогодних праздников, которые наш народ всегда отмечает с большим размахом. Чтобы оставить самые лучшие воспоминания, используются всевозможные пиротехнические средства. Но очень часто, когда люди забывают про безопасность, праздник заканчивается…

30 Дек 2016 / Читать »
Молодежь stipendia

СТИПЕНДИИ ФОНДА – ЛУЧШИМ!

Завершилась научно-практическая конференция молодых исследователей Пять стипендиатов фонда поддержки и развития образования города Стерлитамака были названы на торжественном закрытии пятой научно-практической конференции молодых исследователей «Наука. Образование. Профессия», состоявшейся в Стерлитамаке. В течение всего следующего года они ежемесячно…

28 Дек 2016 / Читать »
Среда обитания katoc

Сначала – снежок, потом – каток

Возле магазинов и торговых центров скользко Правила благоустройства обязывают владельцев и арендаторов торговых предприятий очищать от снега и наледи прилегающую территорию. Но не все предприниматели их соблюдают. Многие горожане и жители близлежащих районов приезжают за покупками…

23 Дек 2016 / Читать »
Происшествия avaria

Всего важнее – первая медпомощь

Обсудили вопросы дорожного движения В администрации города состоялся круглый стол, посвящённый безопасности дорожного движения. Главная задача организаторов – депутатов городского Совета и членов Молодёжного совета при Совете ГО – привлечь внимание к растущим травматизму и смертности…

23 Ноя 2016 / Читать »
Спорт mutagarov

Игра для него стала работой

К 45-летию тренерской деятельности История гандбола в нашем городе началась полвека назад, когда в 1966 и 1967 годах были проведены первые городские соревнования по ручному мячу. Именно в то время любители спорта Стерлитамака и узнали о…

23 Дек 2016 / Читать »
Увлечения prazdnikprihodit

Веселится здесь народ

Зимний городок в парке имени Гагарина Ещё в прошлом году парк имени Гагарина утопал в снегу. Нынче здесь раскинулся волшебный зимний городок. Чудеса! Вот ледяной лабиринт с раскидистым деревом посередине. Ребятишки в восторге: блуждают по ледяным…

30 Дек 2016 / Читать »

Видео

Топор, топор, пожалей ёлочку!

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