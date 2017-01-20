Отважный Даниил »
Школьник спас тонущего ребёнка Семиклассник Даниил Борисов – настоящий герой.…
У иордани »
Чтобы день Крещения Господня Встретить с чистым сердцем и душой,…
Праздник на Куш-Тау »
В День снега соревновались 60 горнолыжников Широкомасштабные соревнования горнолыжников прошли…
Маленькие победы над временем »
Заметки из дневника учителя Динара Гурбанова – молодой учитель начальных…
Ах, волшебница зима! »
Ах, волшебница зима! Околдовала лес она: Закутала берёзы в иней…
На дороге – «золотые ручки» »
Коммунальные службы работают в усиленном режиме Центральную Россию, Сибирь и…
Книга об истории спорта в Стерлитамаке
От уроков гимнастики – до мировых рекордов Своеобразный подарок к 250-летию родного города преподнёс в конце 2016 года уроженец Стерлитамака, кандидат исторических наук Олег Васильевич Лисаченко – под его авторством…20 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Новый год в Стране Советов
В последние годы в обществе всё большую популярность набирает ностальгия по СССР. Явление это неоднородное и большей частью индивидуальное: как правило, люди вздыхают не по режиму «железного занавеса», не по…20 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Мелодии и рифмы на любой вкус
Старый Новый год в антураже творчества Песни и стихи звучали в камерном пространстве арт-клуба под занавес первой в этом году рабочей недели. Проект «Соловьиная дрель» привлёк людей, желающих в дружеской,…19 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Мы будем жить теперь по-новому
Как улучшат жизнь новые законы в наступившем 2017 году в законодательстве произошло множество изменений. Предлагаем вашему вниманию обзор наиболее важных законов, касающихся многих сфер жизни. Ответственность застройщиков Внесены поправки (ФЗ…18 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Самое интересное – сессия
Преподаватель из Китая – об учёбе в России и за рубежом В декабре в Стерлитамакском филиале БашГУ состоялась встреча студентов с…28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Объявление
В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации про предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации…20 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Устойчивый курс на успешное будущее
Флагман инженерного образования Стерлитамака уже более полувека предоставляет возможности для профессионального роста специалистов, способствуя развитию нефтехимической и топливно-энергетической промышленности. Стерлитамакскому…14 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
От башенного крана – к расчёске и ножницам
О профессии, учёбе и счастье В начале декабря редакция нашей газеты подвела итоги конкурса на лучшее преображение, в котором парикмахеры…13 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
О соде в “нехорошей квартире” и школьной баскетбольной лиге
65 лет назад Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов и…10 Ноя 2016 / Комментариев нет / Читать »