С Рождеством! »
С жемчужных облаков, Плывущих над Россией, Сквозь кружево снегов Глядит…
Веселится здесь народ »
Зимний городок в парке имени Гагарина Ещё в прошлом году…
Школа в подарок »
15 тысяч квадратных метров на благо детям Накануне состоялось техническое…
Когда веришь в чудо »
Современная история и старая добрая сказка Каждый ребёнок ждёт Нового…
Вот смеху-то было!.. »
В Стерлитамаке прошёл Кубок КВН РБ Пожалуй, такого грандиозного шоу…
Кузница инженерных кадров »
Стерлитамакский филиал УГНТУ отметил своё 60-летие Учебный процесс непрерывен. Находясь…
Хранилища знаний
О библиотеках города В Уфе первые частные библиотеки появились в 18 веке. Их владельцами были чиновники и военные дворянского сословия. В Стерлитамаке, который был моложе Уфы на несколько веков, чиновники,…9 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Когда не было асфальта
Уважаемая редакция! Большая просьба: напишите, пожалуйста, о пленных немцах, которые работали в нашем городе. Моя мама рассказывала о том, какие они были измождённые, голодные, как они мостили булыжниками улицу Мира……9 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
«Порядок должен быть везде»
На простые вопросы о сложностях жизни отвечает мэр города Дорогие читатели! Сегодня на вопросы из шляпы отвечает глава администрации г.Стерлитамака Владимир Иванович Куликов. Уроженец Стерлитамака, Куликов трудился на заводе «Авангард»,…9 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Киноклассика у ёлки
Какие фильмы мы любим Чем замечателен любой праздник? В первую очередь, своим антуражем. Вот и Новый год мы ощущаем почти на бессознательном уровне – по свежему хвойному аромату в комнате…4 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Самое интересное – сессия
Преподаватель из Китая – об учёбе в России и за рубежом В декабре в Стерлитамакском филиале БашГУ состоялась встреча студентов с…28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Объявление
В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации про предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации…20 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Устойчивый курс на успешное будущее
Флагман инженерного образования Стерлитамака уже более полувека предоставляет возможности для профессионального роста специалистов, способствуя развитию нефтехимической и топливно-энергетической промышленности. Стерлитамакскому…14 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
От башенного крана – к расчёске и ножницам
О профессии, учёбе и счастье В начале декабря редакция нашей газеты подвела итоги конкурса на лучшее преображение, в котором парикмахеры…13 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
О соде в “нехорошей квартире” и школьной баскетбольной лиге
65 лет назад Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов и…10 Ноя 2016 / Комментариев нет / Читать »