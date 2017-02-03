Общество В РБ отремонтируют 1064 дома В этом году по программе капитального ремонта в Башкортостане планируется отремонтировать 1064 дома. С начала года в республике уже отремонтированы 18 многоквартирных домов. Ремонтные работы ведутся ещё в 110 домах. За соблюдением сроков и качества проводимых работ следят не только специалисты регионального оператора, но и…

Мимо не пройдут Правила благоустройства обязательны для всех Кажется, зима испытывает коммунальные службы на прочность. Много хлопот доставляет снег, его в этом году навалило столько, что успевай сгребать и вывозить. Промедление и халатность приводят к трагедиям, достаточно вспомнить недавнее происшествие в Новосибирской области, где под тяжестью снега обвалилась…