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Стартовала олимпиада «Кубок Гагарина» В школе № 31 собрались ребята,…
«Хакатон – это про людей» »
На что способно IT-сообщество за 24 часа? Хакатон – это…
Искусство, которое не знает границ »
Открылась международная выставка печатной графики В городской картинной галерее начала…
Зимние забавы »
Отметили Татьянин день Погода в среду нахмурилась, солнышко самоустранилось от…
На линейку становись! »
О значении военно-патриотического воспитания В феврале вся страна будет отмечать…
Побеждают «Спортивные надежды»! »
3 января на хоккейных кортах Стерлитамака начались сражения юных хоккеистов…
Определим будущее республики вместе
В Уфе обсудили план развития Башкортостана на ближайшие 14 лет Дан старт обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития Башкортостана до 2030 года, подготовленной рабочей группой, в которую вошли ученые, бизнесмены, чиновники,…1 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »
855 тысяч пенсионеров ждёт повышение пенсии
С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 5,4 процента. В Башкортостане таких насчитывается 855 тысяч человек. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учётом которого назначаются страховые пенсии,…1 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »
Насвай – не свой в здоровом обществе
О последствиях потребления психотропного вещества К сожалению, в последнее время широкое распространение получило вещество насвай (зелёные шарики или серовато-коричневый порошок), который закладывают под губу или язык. Насвай – это смесь,…1 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »
Проекты горожан поддержат власти
Программа поддержки местных инициатив Мы писали о том, что в республике действует программа поддержки местных инициатив. Программа новая, в городе работает второй год, поэтому многие стерлитамакцы с ней ещё не…31 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Самое интересное – сессия
Преподаватель из Китая – об учёбе в России и за рубежом В декабре в Стерлитамакском филиале БашГУ состоялась встреча студентов с…28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Объявление
В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации про предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации…20 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Устойчивый курс на успешное будущее
Флагман инженерного образования Стерлитамака уже более полувека предоставляет возможности для профессионального роста специалистов, способствуя развитию нефтехимической и топливно-энергетической промышленности. Стерлитамакскому…14 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
От башенного крана – к расчёске и ножницам
О профессии, учёбе и счастье В начале декабря редакция нашей газеты подвела итоги конкурса на лучшее преображение, в котором парикмахеры…13 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
О соде в “нехорошей квартире” и школьной баскетбольной лиге
65 лет назад Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов и…10 Ноя 2016 / Комментариев нет / Читать »