Общество Книга об истории спорта в Стерлитамаке От уроков гимнастики – до мировых рекордов Своеобразный подарок к 250-летию родного города преподнёс в конце 2016 года уроженец Стерлитамака, кандидат исторических наук Олег Васильевич Лисаченко – под его авторством вышло научно-популярное издание «Стерлитамак спортивный: страницы истории». Знаете ли вы, что термин «спорт», подразумевавший все…

У иордани Чтобы день Крещения Господня Встретить с чистым сердцем и душой, Выметают мусор прошлогодний И ныряют в прорубь с головой. Вот и пролетели рождественские Святки, а вместе с ними и старый Новый год. В Крещенский сочельник в православных храмах Стерлитамака после чтения Царских часов и вечерни…