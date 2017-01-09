Главное biblioteka

Хранилища знаний

О библиотеках города В Уфе первые частные библиотеки появились в 18 веке. Их владельцами были чиновники и военные дворянского сословия. В Стерлитамаке, который был моложе Уфы на несколько веков, чиновники,…

9 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
plenniki

Когда не было асфальта

Уважаемая редакция! Большая просьба: напишите, пожалуйста, о пленных немцах, которые работали в нашем городе. Моя мама рассказывала о том, какие они были измождённые, голодные, как они мостили булыжниками улицу Мира……

9 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
kulikov

«Порядок должен быть везде»

На простые вопросы о сложностях жизни отвечает мэр города  Дорогие читатели! Сегодня на вопросы из шляпы отвечает глава администрации г.Стерлитамака Владимир Иванович Куликов. Уроженец Стерлитамака, Куликов трудился на заводе «Авангард»,…

9 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
lubimoe

Киноклассика у ёлки

Какие фильмы мы любим Чем замечателен любой праздник? В первую очередь, своим антуражем. Вот и Новый год мы ощущаем почти на бессознательном уровне – по свежему хвойному аромату в комнате…

4 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Новости Стерлитамака

Самое интересное – сессия

yazik

Преподаватель из Китая – об учёбе в России и за рубежом В декабре в Стерлитамакском филиале БашГУ состоялась встреча студентов с…

28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

Объявление

disc

В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации про предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации…

20 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

Устойчивый курс на успешное будущее

ugntuu

Флагман инженерного образования Стерлитамака уже более полувека предоставляет возможности для профессионального роста специалистов, способствуя развитию нефтехимической и топливно-энергетической промышленности. Стерлитамакскому…

14 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

От башенного крана – к расчёске и ножницам

paricmaher

О профессии, учёбе и счастье В начале декабря редакция нашей газеты подвела итоги конкурса на лучшее преображение, в котором парикмахеры…

13 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

О соде в “нехорошей квартире” и школьной баскетбольной лиге

bsc

65 лет назад Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов и…

10 Ноя 2016 / Комментариев нет / Читать »
GISMETEO: Погода по г.Стерлитамак
Общество

Когда не было асфальта

plenniki

Уважаемая редакция! Большая просьба: напишите, пожалуйста, о пленных немцах, которые работали в нашем городе. Моя мама рассказывала о том, какие они были измождённые, голодные, как они мостили булыжниками улицу Мира… Земфира О том, что пленные немцы в послевоенные годы работали в Стерлитамаке, то и дело…

9 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »

«Порядок должен быть везде»

kulikov

На простые вопросы о сложностях жизни отвечает мэр города  Дорогие читатели! Сегодня на вопросы из шляпы отвечает глава администрации г.Стерлитамака Владимир Иванович Куликов. Уроженец Стерлитамака, Куликов трудился на заводе «Авангард», несколько лет служил верному делу комсомола, 16 лет работал в сфере молодёжной политики, 4 года…

9 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »

Киноклассика у ёлки

lubimoe

Какие фильмы мы любим Чем замечателен любой праздник? В первую очередь, своим антуражем. Вот и Новый год мы ощущаем почти на бессознательном уровне – по свежему хвойному аромату в комнате и отражению гирлянд в соседском окне. Уберите из праздничного состава запах мандаринов, ёлку с мишурой…

4 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Дары осени

Картофель-мышь

картошка-мышка

Рима Азкаровна Сафиулина живёт в Стерлитамаке, работает медицинской сестрой, а свободное время проводит в деревне Михайловке Ишимбайского района. Там – и дом, и сад, и…

19 Сен 2016 / Комментариев нет / Читать »
Политика izotovkonferencia

Главная цель – развитие территорий

О проблемах и возможностях муниципалитетов говорили на депутатской встрече На неделе состоялась первая расширенная пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Алексея Изотова. Среди приглашённых – ведущие городские СМИ, главные редакторы газет и заместители глав администраций муниципальных образований…

4 Янв 2017 / Читать »
История biblioteka

Хранилища знаний

О библиотеках города В Уфе первые частные библиотеки появились в 18 веке. Их владельцами были чиновники и военные дворянского сословия. В Стерлитамаке, который был моложе Уфы на несколько веков, чиновники, строившие и обслуживавшие соляную пристань, считались…

9 Янв 2017 / Читать »
Здоровье sportt

Куда податься, чем заняться?

Застолье нужно чередовать с активным отдыхом Чем вы планируете заниматься в новогодние каникулы? Уверена, что многие из вас ответят однотипно: спокойно доделаю всё, что не успевал сделать в будни, дочитаю книжку, которую начал в прошлом году,…

4 Янв 2017 / Читать »
Молодежь festival

Здесь – энергия здоровья!

В конце юбилейного для Стерлитамака года в нашем городе произошло ещё одно событие российского значения: общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России», Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство спорта РФ на базе Стерлитамакского колледжа физической культуры,…

9 Янв 2017 / Читать »
Среда обитания katoc

Сначала – снежок, потом – каток

Возле магазинов и торговых центров скользко Правила благоустройства обязывают владельцев и арендаторов торговых предприятий очищать от снега и наледи прилегающую территорию. Но не все предприниматели их соблюдают. Многие горожане и жители близлежащих районов приезжают за покупками…

23 Дек 2016 / Читать »
Происшествия avaria

Всего важнее – первая медпомощь

Обсудили вопросы дорожного движения В администрации города состоялся круглый стол, посвящённый безопасности дорожного движения. Главная задача организаторов – депутатов городского Совета и членов Молодёжного совета при Совете ГО – привлечь внимание к растущим травматизму и смертности…

23 Ноя 2016 / Читать »
Спорт festival

Здесь – энергия здоровья!

В конце юбилейного для Стерлитамака года в нашем городе произошло ещё одно событие российского значения: общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России», Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство спорта РФ на базе Стерлитамакского колледжа физической культуры,…

9 Янв 2017 / Читать »
Увлечения lubimoe

Киноклассика у ёлки

Какие фильмы мы любим Чем замечателен любой праздник? В первую очередь, своим антуражем. Вот и Новый год мы ощущаем почти на бессознательном уровне – по свежему хвойному аромату в комнате и отражению гирлянд в соседском окне.…

4 Янв 2017 / Читать »

Видео

Топор, топор, пожалей ёлочку!

Рекомендуемые ссылки

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по категориям
Поиск с Google

Опрос

Нужны ли бэби-боксы ( «окно жизни» — специально оборудованное место для анонимного отказа от ребёнка) в Башкортостане, в Стерлитамаке в частности?

Загрузка ... Загрузка ...
Обсудить этот опрос на сайте

Партнеры

﻿