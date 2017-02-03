Как газовики с очередями покончили »
2 февраля в центральном офисе Стерлитамакского филиала ПАО «Газпром газораспределение…
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Всё в природе правильно и мудро В конце января в…
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Стартовала олимпиада «Кубок Гагарина» В школе № 31 собрались ребята,…
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Открылась международная выставка печатной графики В городской картинной галерее начала…
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Отметили Татьянин день Погода в среду нахмурилась, солнышко самоустранилось от…
Возможность проявить себя
Cтартовал 10-й городской конкурс «Рыцари золотого пера» Во Дворце пионеров и школьников имени А.Гайдара прошло торжественное открытие 10-го юбилейного конкурса юных поэтов, прозаиков и журналистов «Рыцари золотого пера». Здесь собрались…3 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »
В РБ отремонтируют 1064 дома
В этом году по программе капитального ремонта в Башкортостане планируется отремонтировать 1064 дома. С начала года в республике уже отремонтированы 18 многоквартирных домов. Ремонтные работы ведутся ещё в 110 домах.…3 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »
Мимо не пройдут
Правила благоустройства обязательны для всех Кажется, зима испытывает коммунальные службы на прочность. Много хлопот доставляет снег, его в этом году навалило столько, что успевай сгребать и вывозить. Промедление и халатность…3 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »
Определим будущее республики вместе
В Уфе обсудили план развития Башкортостана на ближайшие 14 лет Дан старт обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития Башкортостана до 2030 года, подготовленной рабочей группой, в которую вошли ученые, бизнесмены, чиновники,…1 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »
Самое интересное – сессия
Преподаватель из Китая – об учёбе в России и за рубежом В декабре в Стерлитамакском филиале БашГУ состоялась встреча студентов с…28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Объявление
В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации про предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации…20 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Устойчивый курс на успешное будущее
Флагман инженерного образования Стерлитамака уже более полувека предоставляет возможности для профессионального роста специалистов, способствуя развитию нефтехимической и топливно-энергетической промышленности. Стерлитамакскому…14 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
От башенного крана – к расчёске и ножницам
О профессии, учёбе и счастье В начале декабря редакция нашей газеты подвела итоги конкурса на лучшее преображение, в котором парикмахеры…13 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
О соде в “нехорошей квартире” и школьной баскетбольной лиге
65 лет назад Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов и…10 Ноя 2016 / Комментариев нет / Читать »