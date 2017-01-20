Главное cnigaosporte

Книга об истории спорта в Стерлитамаке

От уроков гимнастики – до мировых рекордов Своеобразный подарок к 250-летию родного города преподнёс в конце 2016 года уроженец Стерлитамака, кандидат исторических наук Олег Васильевич Лисаченко – под его авторством…

20 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
sssr

Новый год в Стране Советов

В последние годы в обществе всё большую популярность набирает ностальгия по СССР. Явление это неоднородное и большей частью индивидуальное: как правило, люди вздыхают не по режиму «железного занавеса», не по…

20 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
pavelosipov

Мелодии и рифмы на любой вкус

Старый Новый год в антураже творчества Песни и стихи звучали в камерном пространстве арт-клуба под занавес первой в этом году рабочей недели. Проект «Соловьиная дрель» привлёк людей, желающих в дружеской,…

19 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
zacon

Мы будем жить теперь по-новому

Как улучшат жизнь новые законы в наступившем 2017 году в законодательстве произошло множество изменений. Предлагаем вашему вниманию обзор наиболее важных законов, касающихся многих сфер жизни. Ответственность застройщиков Внесены поправки (ФЗ…

18 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Новости Стерлитамака

Самое интересное – сессия

yazik

Преподаватель из Китая – об учёбе в России и за рубежом В декабре в Стерлитамакском филиале БашГУ состоялась встреча студентов с…

28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

Объявление

disc

В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации про предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации…

20 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

Устойчивый курс на успешное будущее

ugntuu

Флагман инженерного образования Стерлитамака уже более полувека предоставляет возможности для профессионального роста специалистов, способствуя развитию нефтехимической и топливно-энергетической промышленности. Стерлитамакскому…

14 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

От башенного крана – к расчёске и ножницам

paricmaher

О профессии, учёбе и счастье В начале декабря редакция нашей газеты подвела итоги конкурса на лучшее преображение, в котором парикмахеры…

13 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

О соде в “нехорошей квартире” и школьной баскетбольной лиге

bsc

65 лет назад Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов и…

10 Ноя 2016 / Комментариев нет / Читать »
GISMETEO: Погода по г.Стерлитамак
Общество

Книга об истории спорта в Стерлитамаке

cnigaosporte

От уроков гимнастики – до мировых рекордов Своеобразный подарок к 250-летию родного города преподнёс в конце 2016 года уроженец Стерлитамака, кандидат исторических наук Олег Васильевич Лисаченко – под его авторством вышло научно-популярное издание «Стерлитамак спортивный: страницы истории». Знаете ли вы, что термин «спорт», подразумевавший все…

20 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »

У иордани

krechenie

Чтобы день Крещения Господня Встретить с чистым сердцем и душой, Выметают мусор прошлогодний И ныряют в прорубь с головой. Вот и пролетели рождественские Святки, а вместе с ними и старый Новый год. В Крещенский сочельник в православных храмах Стерлитамака после чтения Царских часов и вечерни…

19 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »

Мы будем жить теперь по-новому

zacon

Как улучшат жизнь новые законы в наступившем 2017 году в законодательстве произошло множество изменений. Предлагаем вашему вниманию обзор наиболее важных законов, касающихся многих сфер жизни. Ответственность застройщиков Внесены поправки (ФЗ №304 от 03.07.2016) в закон о долевом строительстве (ФЗ № 214 от 30.12.2004). Основные изменения заключаются в…

18 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Дары осени

Картофель-мышь

картошка-мышка

Рима Азкаровна Сафиулина живёт в Стерлитамаке, работает медицинской сестрой, а свободное время проводит в деревне Михайловке Ишимбайского района. Там – и дом, и сад, и…

19 Сен 2016 / Комментариев нет / Читать »
Политика izotovkonferencia

Главная цель – развитие территорий

О проблемах и возможностях муниципалитетов говорили на депутатской встрече На неделе состоялась первая расширенная пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Алексея Изотова. Среди приглашённых – ведущие городские СМИ, главные редакторы газет и заместители глав администраций муниципальных образований…

4 Янв 2017 / Читать »
История sssr

Новый год в Стране Советов

В последние годы в обществе всё большую популярность набирает ностальгия по СССР. Явление это неоднородное и большей частью индивидуальное: как правило, люди вздыхают не по режиму «железного занавеса», не по тотальному дефициту и идеологическим догмам коммунизма,…

20 Янв 2017 / Читать »
Здоровье alkogol

Изменения в законе о продаже алкоголя

22 декабря 2016 года Государственным Собранием – Курултаем РБ принят Закон № 445-з «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике…

18 Янв 2017 / Читать »
Молодежь spasatelmalchik

Отважный Даниил

Школьник спас тонущего ребёнка Семиклассник Даниил Борисов – настоящий герой. Летом отдыхал у бабушки в деревне, недалеко от города. Купался, рыбачил, как и многие мальчишки его возраста. Однажды после рыбалки ехал домой. Возле озера Чатра, где всегда плещется детвора, услышал плач рёбенка, подъехал…

20 Янв 2017 / Читать »
Среда обитания zacon

Мы будем жить теперь по-новому

Как улучшат жизнь новые законы в наступившем 2017 году в законодательстве произошло множество изменений. Предлагаем вашему вниманию обзор наиболее важных законов, касающихся многих сфер жизни. Ответственность застройщиков Внесены поправки (ФЗ №304 от 03.07.2016) в закон о долевом…

18 Янв 2017 / Читать »
Происшествия moshenniki

Осторожно: мошенники!

В последнее время участились случаи рассылки сообщений на мобильные телефоны горожан с рекламой, предлагающей услуги по погашению вашего кредита третьей стороной за определённый взнос. Данная организация предлагает погасить ваш кредит в банке. Фирма объясняет работу такого…

18 Янв 2017 / Читать »
Спорт voleyb

«Спортакадемия-ВРЗ»: реванш состоялся

Второй круг чемпионата страны в высшей лиге «А» стерлитамакские волейболисты начали со значимой победы. Соперником был старожил высшей лиги – екатеринбургский «Локомотив-Изумруд», который в матче первого круга не оставил никаких шансов нашему дебютанту. Впрочем, во Дворце…

18 Янв 2017 / Читать »
Увлечения sorevnovanizlovly

Зимние победы «Переката»

Кубки РБ по ловле рыбы на мормышку и блесну Насколько сомнительным удовольствием представляется зимняя рыбалка одним людям, настолько другие увлечены бдением у лунок. Казалось бы, что притягательного может быть в ритмичном подёргивании мормышки на заснеженном водоёме,…

17 Янв 2017 / Читать »

Видео

Книга об истории спорта в Стерлитамаке

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