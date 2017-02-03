Главное zolotoepero

Возможность проявить себя

Cтартовал 10-й городской конкурс «Рыцари золотого пера» Во Дворце пионеров и школьников имени А.Гайдара прошло торжественное открытие 10-го юбилейного конкурса юных поэтов, прозаиков и журналистов «Рыцари золотого пера». Здесь собрались…

3 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »
remontdomov

В РБ отремонтируют 1064 дома

В этом году по программе капитального ремонта в Башкортостане планируется отремонтировать 1064 дома. С начала года в республике уже отремонтированы 18 многоквартирных домов. Ремонтные работы ведутся ещё в 110 домах.…

3 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »
snegglibi

Мимо не пройдут

Правила благоустройства обязательны для всех Кажется, зима испытывает коммунальные службы на прочность. Много хлопот доставляет снег, его в этом году навалило столько, что успевай сгребать и вывозить. Промедление и халатность…

3 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »
buducheerespubliki

Определим будущее республики вместе

В Уфе обсудили план развития Башкортостана на ближайшие 14 лет Дан старт обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития Башкортостана до 2030 года, подготовленной рабочей группой, в которую вошли ученые, бизнесмены, чиновники,…

1 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »
Новости Стерлитамака

Самое интересное – сессия

yazik

Преподаватель из Китая – об учёбе в России и за рубежом В декабре в Стерлитамакском филиале БашГУ состоялась встреча студентов с…

28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

Объявление

disc

В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации про предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации…

20 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

Устойчивый курс на успешное будущее

ugntuu

Флагман инженерного образования Стерлитамака уже более полувека предоставляет возможности для профессионального роста специалистов, способствуя развитию нефтехимической и топливно-энергетической промышленности. Стерлитамакскому…

14 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

От башенного крана – к расчёске и ножницам

paricmaher

О профессии, учёбе и счастье В начале декабря редакция нашей газеты подвела итоги конкурса на лучшее преображение, в котором парикмахеры…

13 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

О соде в “нехорошей квартире” и школьной баскетбольной лиге

bsc

65 лет назад Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов и…

10 Ноя 2016 / Комментариев нет / Читать »
GISMETEO: Погода по г.Стерлитамак
Общество

В РБ отремонтируют 1064 дома

remontdomov

В этом году по программе капитального ремонта в Башкортостане планируется отремонтировать 1064 дома. С начала года в республике уже отремонтированы 18 многоквартирных домов. Ремонтные работы ведутся ещё в 110 домах. За соблюдением сроков и качества проводимых работ следят не только специалисты регионального оператора, но и…

3 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »

Мимо не пройдут

snegglibi

Правила благоустройства обязательны для всех Кажется, зима испытывает коммунальные службы на прочность. Много хлопот доставляет снег, его в этом году навалило столько, что успевай сгребать и вывозить. Промедление и халатность приводят к трагедиям, достаточно вспомнить недавнее происшествие в Новосибирской области, где под тяжестью снега обвалилась…

3 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »

Как газовики с очередями покончили

kulicovv

2 февраля в центральном офисе Стерлитамакского филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» открылся единый центр обслуживания населения. Если раньше специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» оформляли договоры на поставку голубого топлива и расчёты за него в офисе по ул.Худайбердина, 19 «а», то теперь по вопросам, связанным с…

3 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »
Дары осени

Картофель-мышь

картошка-мышка

Рима Азкаровна Сафиулина живёт в Стерлитамаке, работает медицинской сестрой, а свободное время проводит в деревне Михайловке Ишимбайского района. Там – и дом, и сад, и…

19 Сен 2016 / Комментариев нет / Читать »
Политика buducheerespubliki

Определим будущее республики вместе

В Уфе обсудили план развития Башкортостана на ближайшие 14 лет Дан старт обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития Башкортостана до 2030 года, подготовленной рабочей группой, в которую вошли ученые, бизнесмены, чиновники, общественные деятели. Стратегия — это своего…

1 Фев 2017 / Читать »
История detipuscina

Вокруг Пушкина и Стерлитамакской пристани

О превратностях судьбы внука великого поэта 29 января 2017 года исполняется сто восемьдесят лет со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина – великого русского поэта. Наверняка гибель Пушкина оплакивали и в тихом провинциальном Стерлитамаке Для работы над «Историей…

30 Янв 2017 / Читать »
Здоровье ecobesplatno

Готовятся к бесплатному ЭКО

В 2017 году процедуру по экстракорпоральному оплодотворению за счёт полиса ОМС пройдут полторы тысячи жительниц Башкортостана, страдающих бесплодием. По данным пресс-службы Минздрава РБ, в общей сложности в республике в очереди на ЭКО стоят 2700 женщин. Процедура…

2 Фев 2017 / Читать »
Молодежь zolotoepero

Возможность проявить себя

Cтартовал 10-й городской конкурс «Рыцари золотого пера» Во Дворце пионеров и школьников имени А.Гайдара прошло торжественное открытие 10-го юбилейного конкурса юных поэтов, прозаиков и журналистов «Рыцари золотого пера». Здесь собрались школьники, студенты, педагоги, родители. Белоснежный лайнер…

3 Фев 2017 / Читать »
Среда обитания remontdomov

В РБ отремонтируют 1064 дома

В этом году по программе капитального ремонта в Башкортостане планируется отремонтировать 1064 дома. С начала года в республике уже отремонтированы 18 многоквартирных домов. Ремонтные работы ведутся ещё в 110 домах. За соблюдением сроков и качества проводимых…

3 Фев 2017 / Читать »
Происшествия moshenniki

Осторожно: мошенники!

В последнее время участились случаи рассылки сообщений на мобильные телефоны горожан с рекламой, предлагающей услуги по погашению вашего кредита третьей стороной за определённый взнос. Данная организация предлагает погасить ваш кредит в банке. Фирма объясняет работу такого…

18 Янв 2017 / Читать »
Спорт voleybolmahachkala

«Спортакадемия-ВРЗ»: не признавая авторитетов

Такой игры, как в первый день 14 тура, мы здесь, во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена», пожалуй, ещё не видели! Тренеры клуба «Дагестан» из Махачкалы привезли в Стерлитамак команду, составленную сплошь из игроков суперлиги, четыре мастера спорта выходили…

2 Фев 2017 / Читать »
Увлечения hakaton

«Хакатон – это про людей»

На что способно IT-сообщество за 24 часа? Хакатон – это форум разработчиков, во время которого программисты, дизайнеры и менеджеры сообща работают над решением какой-то задачи. В крупных городах марафоны IT-специалистов становятся делом привычным и важным. Теперь…

31 Янв 2017 / Читать »

Видео

«Волшебство вдохновения» снова с нами

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