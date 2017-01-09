Общество Когда не было асфальта Уважаемая редакция! Большая просьба: напишите, пожалуйста, о пленных немцах, которые работали в нашем городе. Моя мама рассказывала о том, какие они были измождённые, голодные, как они мостили булыжниками улицу Мира… Земфира О том, что пленные немцы в послевоенные годы работали в Стерлитамаке, то и дело…

«Порядок должен быть везде» На простые вопросы о сложностях жизни отвечает мэр города Дорогие читатели! Сегодня на вопросы из шляпы отвечает глава администрации г.Стерлитамака Владимир Иванович Куликов. Уроженец Стерлитамака, Куликов трудился на заводе «Авангард», несколько лет служил верному делу комсомола, 16 лет работал в сфере молодёжной политики, 4 года…