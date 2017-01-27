Главное lalalend

Когда сбываются мечты

На «Ла-Ла Ленд» – за хорошим настроением В прошлый выходной сходила с друзьями на фильм Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях. Два с…

27 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
pomochlikvidatora

Повернуться лицом к ликвидаторам

Об организации медицинского обслуживания На последнем заседании общественных палат РБ и города Стерлитамака обсуждались вопросы повышения эффективности оказания медицинской помощи инвалидам вследствие аварии на ЧАЭС, а также были озвучены проблемы…

27 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
utochki

На своих двоих

Люди ходят там, где проще Ходьба – лучшее средство от гиподинамии. И отказавшись от автомобиля в пользу своих двоих, всё отчётливее понимаешь, что бытовые приборы типа термометров и даже сводки…

27 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
ctandartgoroc

Они должны радовать, а не убивать

С 1 февраля вводится национальный стандарт зимних горок Ледяные горки – неотъемлемый атрибут зимних месяцев – стали причиной детских трагедий. В Уфе школьница скатилась с горки прямо под колёса машины,…

27 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Новости Стерлитамака

Самое интересное – сессия

yazik

Преподаватель из Китая – об учёбе в России и за рубежом В декабре в Стерлитамакском филиале БашГУ состоялась встреча студентов с…

28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

Объявление

disc

В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации про предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации…

20 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

Устойчивый курс на успешное будущее

ugntuu

Флагман инженерного образования Стерлитамака уже более полувека предоставляет возможности для профессионального роста специалистов, способствуя развитию нефтехимической и топливно-энергетической промышленности. Стерлитамакскому…

14 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

От башенного крана – к расчёске и ножницам

paricmaher

О профессии, учёбе и счастье В начале декабря редакция нашей газеты подвела итоги конкурса на лучшее преображение, в котором парикмахеры…

13 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

О соде в “нехорошей квартире” и школьной баскетбольной лиге

bsc

65 лет назад Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов и…

10 Ноя 2016 / Комментариев нет / Читать »
GISMETEO: Погода по г.Стерлитамак
Общество

Повернуться лицом к ликвидаторам

pomochlikvidatora

Об организации медицинского обслуживания На последнем заседании общественных палат РБ и города Стерлитамака обсуждались вопросы повышения эффективности оказания медицинской помощи инвалидам вследствие аварии на ЧАЭС, а также были озвучены проблемы ликвидаторов и граждан, подвергшихся воздействию радиации. Встреча, на которой присутствовали сами ликвидаторы и члены их…

27 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »

Они должны радовать, а не убивать

ctandartgoroc

С 1 февраля вводится национальный стандарт зимних горок Ледяные горки – неотъемлемый атрибут зимних месяцев – стали причиной детских трагедий. В Уфе школьница скатилась с горки прямо под колёса машины, в Давлекановском районе пятилетний мальчик умер, ударившись на ледяной горке, в Новосибирске четырёхлетняя девочка погибла,…

27 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »

День добрых детей

dobrotadetey

Вы нужны людям! Можно ли делать добрые дела по расписанию, заранее запланировав добрый поступок? Или достаточно не растеряться, когда случится беда, и совершить подвиг? Каждый ли человек способен на добрые дела? С какого возраста можно становиться добрым? Ответы на все эти вопросы знают в фонде…

26 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Дары осени

Картофель-мышь

картошка-мышка

Рима Азкаровна Сафиулина живёт в Стерлитамаке, работает медицинской сестрой, а свободное время проводит в деревне Михайловке Ишимбайского района. Там – и дом, и сад, и…

19 Сен 2016 / Комментариев нет / Читать »
Политика pomochlikvidatora

Повернуться лицом к ликвидаторам

Об организации медицинского обслуживания На последнем заседании общественных палат РБ и города Стерлитамака обсуждались вопросы повышения эффективности оказания медицинской помощи инвалидам вследствие аварии на ЧАЭС, а также были озвучены проблемы ликвидаторов и граждан, подвергшихся воздействию радиации.…

27 Янв 2017 / Читать »
История sssr

Новый год в Стране Советов

В последние годы в обществе всё большую популярность набирает ностальгия по СССР. Явление это неоднородное и большей частью индивидуальное: как правило, люди вздыхают не по режиму «железного занавеса», не по тотальному дефициту и идеологическим догмам коммунизма,…

20 Янв 2017 / Читать »
Здоровье utochki

На своих двоих

Люди ходят там, где проще Ходьба – лучшее средство от гиподинамии. И отказавшись от автомобиля в пользу своих двоих, всё отчётливее понимаешь, что бытовые приборы типа термометров и даже сводки метеорологов тоже необязательны. Вместо них отлично…

27 Янв 2017 / Читать »
Молодежь zimniezabavi

Зимние забавы

Отметили Татьянин день Погода в среду нахмурилась, солнышко самоустранилось от работы, наверное, как и студенты, пожелавшие отдохнуть. Но сдавшим свою первую зимнюю сессию первокурсникам колледжа СФ БашГУ ничто не могло испортить настроения. Под радостные возгласы и…

27 Янв 2017 / Читать »
Среда обитания utochki

На своих двоих

Люди ходят там, где проще Ходьба – лучшее средство от гиподинамии. И отказавшись от автомобиля в пользу своих двоих, всё отчётливее понимаешь, что бытовые приборы типа термометров и даже сводки метеорологов тоже необязательны. Вместо них отлично…

27 Янв 2017 / Читать »
Происшествия moshenniki

Осторожно: мошенники!

В последнее время участились случаи рассылки сообщений на мобильные телефоны горожан с рекламой, предлагающей услуги по погашению вашего кредита третьей стороной за определённый взнос. Данная организация предлагает погасить ваш кредит в банке. Фирма объясняет работу такого…

18 Янв 2017 / Читать »
Спорт ligalider

«Спортакадемия-ВРЗ»: сенсация 13-го тура!

Дебютант высшей лиги «А» на выезде обыграл лидера! В минувшие выходные в Перми стерлитамакская «Спортакадемия-ВРЗ» провела две игры с лидером чемпионата России в высшей лиге «А» – командой «Прикамье». В субботу первые розыгрыши уходят на «раскачку»,…

26 Янв 2017 / Читать »
Увлечения zimnyyraspodia

Гармония земли, воды и неба

На снимках – природа Башкирии В библиотеке № 3, у которой сейчас ещё одно название – «Мастерская искусств», – открылась очередная выставка Олега Машковского. Талантливый мастер фотосъёмок щедро делится своими художественными открытиями с горожанами. Заходишь в…

24 Янв 2017 / Читать »

Видео

Гармония земли, воды и неба

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Нужны ли бэби-боксы ( «окно жизни» — специально оборудованное место для анонимного отказа от ребёнка) в Башкортостане, в Стерлитамаке в частности?

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