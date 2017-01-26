Главное doshkolniki

Вечные двигатели с вихрастыми чёлками

О собственном мнении и способности учить родителей Мы взрослеем, а значит, вот-вот, того и гляди, разучимся удивляться самому интересному. К счастью, к этому времени у нас появляются дети. Вы не…

26 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
dobrotadetey

День добрых детей

Вы нужны людям! Можно ли делать добрые дела по расписанию, заранее запланировав добрый поступок? Или достаточно не растеряться, когда случится беда, и совершить подвиг? Каждый ли человек способен на добрые…

26 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
ashkadar

Загадки Ашкадара

Оазис детства и сейчас имеет силу Название реки Ашкадар, по одной из версий, в переводе с древнеиранского «Ashka darya» означает «светлая, чистая река». Немного рек на планете получили такое название,…

26 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
vselennay

«Космос – это моё!»

Зачем в век информационных технологий дети допытываются, как устроена Вселенная? Стерлитамак вновь встречает региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Это ежегодное событие вдохновляет людей больше, чем суперлуние, затмение или…

25 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Новости Стерлитамака

Самое интересное – сессия

yazik

Преподаватель из Китая – об учёбе в России и за рубежом В декабре в Стерлитамакском филиале БашГУ состоялась встреча студентов с…

28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

Объявление

disc

В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации про предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации…

20 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

Устойчивый курс на успешное будущее

ugntuu

Флагман инженерного образования Стерлитамака уже более полувека предоставляет возможности для профессионального роста специалистов, способствуя развитию нефтехимической и топливно-энергетической промышленности. Стерлитамакскому…

14 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

От башенного крана – к расчёске и ножницам

paricmaher

О профессии, учёбе и счастье В начале декабря редакция нашей газеты подвела итоги конкурса на лучшее преображение, в котором парикмахеры…

13 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

О соде в “нехорошей квартире” и школьной баскетбольной лиге

bsc

65 лет назад Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов и…

10 Ноя 2016 / Комментариев нет / Читать »
GISMETEO: Погода по г.Стерлитамак
Общество

День добрых детей

dobrotadetey

Вы нужны людям! Можно ли делать добрые дела по расписанию, заранее запланировав добрый поступок? Или достаточно не растеряться, когда случится беда, и совершить подвиг? Каждый ли человек способен на добрые дела? С какого возраста можно становиться добрым? Ответы на все эти вопросы знают в фонде…

26 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »

Книга об истории спорта в Стерлитамаке

cnigaosporte

От уроков гимнастики – до мировых рекордов Своеобразный подарок к 250-летию родного города преподнёс в конце 2016 года уроженец Стерлитамака, кандидат исторических наук Олег Васильевич Лисаченко – под его авторством вышло научно-популярное издание «Стерлитамак спортивный: страницы истории». Знаете ли вы, что термин «спорт», подразумевавший все…

20 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »

У иордани

krechenie

Чтобы день Крещения Господня Встретить с чистым сердцем и душой, Выметают мусор прошлогодний И ныряют в прорубь с головой. Вот и пролетели рождественские Святки, а вместе с ними и старый Новый год. В Крещенский сочельник в православных храмах Стерлитамака после чтения Царских часов и вечерни…

19 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Дары осени

Картофель-мышь

картошка-мышка

Рима Азкаровна Сафиулина живёт в Стерлитамаке, работает медицинской сестрой, а свободное время проводит в деревне Михайловке Ишимбайского района. Там – и дом, и сад, и…

19 Сен 2016 / Комментариев нет / Читать »
Политика izotovkonferencia

Главная цель – развитие территорий

О проблемах и возможностях муниципалитетов говорили на депутатской встрече На неделе состоялась первая расширенная пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Алексея Изотова. Среди приглашённых – ведущие городские СМИ, главные редакторы газет и заместители глав администраций муниципальных образований…

4 Янв 2017 / Читать »
История sssr

Новый год в Стране Советов

В последние годы в обществе всё большую популярность набирает ностальгия по СССР. Явление это неоднородное и большей частью индивидуальное: как правило, люди вздыхают не по режиму «железного занавеса», не по тотальному дефициту и идеологическим догмам коммунизма,…

20 Янв 2017 / Читать »
Здоровье clubanonim

«Я – анонимный алкоголик»

Возможность преодолеть зависимость Ильгизу – тридцать семь лет. Каждый вечер он встречается с единомышленниками, чтобы обсудить события дня и попить чаю. Новенькие в команде представляются коротко: «Здравствуйте, я – анонимный алкоголик». СПАСИТЕЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ – Городскому содружеству…

24 Янв 2017 / Читать »
Молодежь doshkolniki

Вечные двигатели с вихрастыми чёлками

О собственном мнении и способности учить родителей Мы взрослеем, а значит, вот-вот, того и гляди, разучимся удивляться самому интересному. К счастью, к этому времени у нас появляются дети. Вы не очень любите перемены? А у дошколёнка…

26 Янв 2017 / Читать »
Среда обитания ashkadar

Загадки Ашкадара

Оазис детства и сейчас имеет силу Название реки Ашкадар, по одной из версий, в переводе с древнеиранского «Ashka darya» означает «светлая, чистая река». Немного рек на планете получили такое название, видимо, для этого были веские причины.…

26 Янв 2017 / Читать »
Происшествия moshenniki

Осторожно: мошенники!

В последнее время участились случаи рассылки сообщений на мобильные телефоны горожан с рекламой, предлагающей услуги по погашению вашего кредита третьей стороной за определённый взнос. Данная организация предлагает погасить ваш кредит в банке. Фирма объясняет работу такого…

18 Янв 2017 / Читать »
Спорт ligalider

«Спортакадемия-ВРЗ»: сенсация 13-го тура!

Дебютант высшей лиги «А» на выезде обыграл лидера! В минувшие выходные в Перми стерлитамакская «Спортакадемия-ВРЗ» провела две игры с лидером чемпионата России в высшей лиге «А» – командой «Прикамье». В субботу первые розыгрыши уходят на «раскачку»,…

26 Янв 2017 / Читать »
Увлечения zimnyyraspodia

Гармония земли, воды и неба

На снимках – природа Башкирии В библиотеке № 3, у которой сейчас ещё одно название – «Мастерская искусств», – открылась очередная выставка Олега Машковского. Талантливый мастер фотосъёмок щедро делится своими художественными открытиями с горожанами. Заходишь в…

24 Янв 2017 / Читать »

Видео

Гармония земли, воды и неба

Рекомендуемые ссылки

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по категориям
Поиск с Google

Опрос

Нужны ли бэби-боксы ( «окно жизни» — специально оборудованное место для анонимного отказа от ребёнка) в Башкортостане, в Стерлитамаке в частности?

Загрузка ... Загрузка ...
Обсудить этот опрос на сайте

Партнеры

﻿