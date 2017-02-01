Стартовала олимпиада «Кубок Гагарина» В школе № 31 собрались ребята, которые не просто хорошо учатся, они увлечены познанием тайн природы и общества. Где лучше всего можно проверить себя, как не на соревнованиях? Тем более что олимпиада…