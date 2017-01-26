На линейку становись! »
О значении военно-патриотического воспитания В феврале вся страна будет отмечать…
Побеждают «Спортивные надежды»! »
3 января на хоккейных кортах Стерлитамака начались сражения юных хоккеистов…
Гармония земли, воды и неба »
На снимках – природа Башкирии В библиотеке № 3, у…
Как в школе-интернате появились малыши? »
История одного эксперимента Говорят: «Маленькие детки – маленькие бедки!». Десять…
Отважный Даниил »
Школьник спас тонущего ребёнка Семиклассник Даниил Борисов – настоящий герой.…
У иордани »
Чтобы день Крещения Господня Встретить с чистым сердцем и душой,…
Вечные двигатели с вихрастыми чёлками
О собственном мнении и способности учить родителей Мы взрослеем, а значит, вот-вот, того и гляди, разучимся удивляться самому интересному. К счастью, к этому времени у нас появляются дети. Вы не…26 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
День добрых детей
Вы нужны людям! Можно ли делать добрые дела по расписанию, заранее запланировав добрый поступок? Или достаточно не растеряться, когда случится беда, и совершить подвиг? Каждый ли человек способен на добрые…26 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Загадки Ашкадара
Оазис детства и сейчас имеет силу Название реки Ашкадар, по одной из версий, в переводе с древнеиранского «Ashka darya» означает «светлая, чистая река». Немного рек на планете получили такое название,…26 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
«Космос – это моё!»
Зачем в век информационных технологий дети допытываются, как устроена Вселенная? Стерлитамак вновь встречает региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Это ежегодное событие вдохновляет людей больше, чем суперлуние, затмение или…25 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Самое интересное – сессия
Преподаватель из Китая – об учёбе в России и за рубежом В декабре в Стерлитамакском филиале БашГУ состоялась встреча студентов с…28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Объявление
В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации про предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации…20 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Устойчивый курс на успешное будущее
Флагман инженерного образования Стерлитамака уже более полувека предоставляет возможности для профессионального роста специалистов, способствуя развитию нефтехимической и топливно-энергетической промышленности. Стерлитамакскому…14 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
От башенного крана – к расчёске и ножницам
О профессии, учёбе и счастье В начале декабря редакция нашей газеты подвела итоги конкурса на лучшее преображение, в котором парикмахеры…13 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
О соде в “нехорошей квартире” и школьной баскетбольной лиге
65 лет назад Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов и…10 Ноя 2016 / Комментариев нет / Читать »