Зимние забавы »
Отметили Татьянин день Погода в среду нахмурилась, солнышко самоустранилось от…
На линейку становись! »
О значении военно-патриотического воспитания В феврале вся страна будет отмечать…
Побеждают «Спортивные надежды»! »
3 января на хоккейных кортах Стерлитамака начались сражения юных хоккеистов…
Гармония земли, воды и неба »
На снимках – природа Башкирии В библиотеке № 3, у…
Как в школе-интернате появились малыши? »
История одного эксперимента Говорят: «Маленькие детки – маленькие бедки!». Десять…
Отважный Даниил »
Школьник спас тонущего ребёнка Семиклассник Даниил Борисов – настоящий герой.…
Когда сбываются мечты
На «Ла-Ла Ленд» – за хорошим настроением В прошлый выходной сходила с друзьями на фильм Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях. Два с…27 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Повернуться лицом к ликвидаторам
Об организации медицинского обслуживания На последнем заседании общественных палат РБ и города Стерлитамака обсуждались вопросы повышения эффективности оказания медицинской помощи инвалидам вследствие аварии на ЧАЭС, а также были озвучены проблемы…27 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
На своих двоих
Люди ходят там, где проще Ходьба – лучшее средство от гиподинамии. И отказавшись от автомобиля в пользу своих двоих, всё отчётливее понимаешь, что бытовые приборы типа термометров и даже сводки…27 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Они должны радовать, а не убивать
С 1 февраля вводится национальный стандарт зимних горок Ледяные горки – неотъемлемый атрибут зимних месяцев – стали причиной детских трагедий. В Уфе школьница скатилась с горки прямо под колёса машины,…27 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Самое интересное – сессия
Преподаватель из Китая – об учёбе в России и за рубежом В декабре в Стерлитамакском филиале БашГУ состоялась встреча студентов с…28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Объявление
В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации про предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации…20 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
Устойчивый курс на успешное будущее
Флагман инженерного образования Стерлитамака уже более полувека предоставляет возможности для профессионального роста специалистов, способствуя развитию нефтехимической и топливно-энергетической промышленности. Стерлитамакскому…14 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
От башенного крана – к расчёске и ножницам
О профессии, учёбе и счастье В начале декабря редакция нашей газеты подвела итоги конкурса на лучшее преображение, в котором парикмахеры…13 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »
О соде в “нехорошей квартире” и школьной баскетбольной лиге
65 лет назад Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов и…10 Ноя 2016 / Комментариев нет / Читать »