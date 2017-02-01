Главное buducheerespubliki

Определим будущее республики вместе

В Уфе обсудили план развития Башкортостана на ближайшие 14 лет Дан старт обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития Башкортостана до 2030 года, подготовленной рабочей группой, в которую вошли ученые, бизнесмены, чиновники,…

1 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »
pensiipovishenie

855 тысяч пенсионеров ждёт повышение пенсии

С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 5,4 процента. В Башкортостане таких насчитывается 855 тысяч человек. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учётом которого назначаются страховые пенсии,…

1 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »
nasvay

Насвай – не свой в здоровом обществе

О последствиях потребления психотропного вещества К сожалению, в последнее время широкое распространение получило вещество насвай (зелёные шарики или серовато-коричневый порошок), который закладывают под губу или язык. Насвай – это смесь,…

1 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »
poddergka

Проекты горожан поддержат власти

Программа поддержки местных инициатив Мы писали о том, что в республике действует программа поддержки местных инициатив. Программа новая, в городе работает второй год, поэтому многие стерлитамакцы с ней ещё не…

31 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Новости Стерлитамака

Самое интересное – сессия

yazik

Преподаватель из Китая – об учёбе в России и за рубежом В декабре в Стерлитамакском филиале БашГУ состоялась встреча студентов с…

28 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

Объявление

disc

В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации про предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации…

20 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

Устойчивый курс на успешное будущее

ugntuu

Флагман инженерного образования Стерлитамака уже более полувека предоставляет возможности для профессионального роста специалистов, способствуя развитию нефтехимической и топливно-энергетической промышленности. Стерлитамакскому…

14 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

От башенного крана – к расчёске и ножницам

paricmaher

О профессии, учёбе и счастье В начале декабря редакция нашей газеты подвела итоги конкурса на лучшее преображение, в котором парикмахеры…

13 Дек 2016 / Комментариев нет / Читать »

О соде в “нехорошей квартире” и школьной баскетбольной лиге

bsc

65 лет назад Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов и…

10 Ноя 2016 / Комментариев нет / Читать »
GISMETEO: Погода по г.Стерлитамак
Общество

Определим будущее республики вместе

buducheerespubliki

В Уфе обсудили план развития Башкортостана на ближайшие 14 лет Дан старт обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития Башкортостана до 2030 года, подготовленной рабочей группой, в которую вошли ученые, бизнесмены, чиновники, общественные деятели. Стратегия — это своего рода план управления республикой, в котором определены проблемы и…

1 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »

855 тысяч пенсионеров ждёт повышение пенсии

pensiipovishenie

С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 5,4 процента. В Башкортостане таких насчитывается 855 тысяч человек. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учётом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года — 74,27 рубля). Вместе со страховой пенсией…

1 Фев 2017 / Комментариев нет / Читать »

Проекты горожан поддержат власти

poddergka

Программа поддержки местных инициатив Мы писали о том, что в республике действует программа поддержки местных инициатив. Программа новая, в городе работает второй год, поэтому многие стерлитамакцы с ней ещё не знакомы. На наши вопросы мы попросили ответить заместителя главы администрации по финансовым вопросам Гульнару Валиеву.…

31 Янв 2017 / Комментариев нет / Читать »
Дары осени

Картофель-мышь

картошка-мышка

Рима Азкаровна Сафиулина живёт в Стерлитамаке, работает медицинской сестрой, а свободное время проводит в деревне Михайловке Ишимбайского района. Там – и дом, и сад, и…

19 Сен 2016 / Комментариев нет / Читать »
Политика buducheerespubliki

Определим будущее республики вместе

В Уфе обсудили план развития Башкортостана на ближайшие 14 лет Дан старт обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития Башкортостана до 2030 года, подготовленной рабочей группой, в которую вошли ученые, бизнесмены, чиновники, общественные деятели. Стратегия — это своего…

1 Фев 2017 / Читать »
История detipuscina

Вокруг Пушкина и Стерлитамакской пристани

О превратностях судьбы внука великого поэта 29 января 2017 года исполняется сто восемьдесят лет со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина – великого русского поэта. Наверняка гибель Пушкина оплакивали и в тихом провинциальном Стерлитамаке Для работы над «Историей…

30 Янв 2017 / Читать »
Здоровье nasvay

Насвай – не свой в здоровом обществе

О последствиях потребления психотропного вещества К сожалению, в последнее время широкое распространение получило вещество насвай (зелёные шарики или серовато-коричневый порошок), который закладывают под губу или язык. Насвай – это смесь, в состав которой входят табак или…

1 Фев 2017 / Читать »
Молодежь cubokgagarina

Наука. Космос. Экология.

Стартовала олимпиада «Кубок Гагарина» В школе № 31 собрались ребята, которые не просто хорошо учатся, они увлечены познанием тайн природы и общества. Где лучше всего можно проверить себя, как не на соревнованиях? Тем более что олимпиада…

1 Фев 2017 / Читать »
Среда обитания pensiipovishenie

855 тысяч пенсионеров ждёт повышение пенсии

С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 5,4 процента. В Башкортостане таких насчитывается 855 тысяч человек. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учётом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля…

1 Фев 2017 / Читать »
Происшествия moshenniki

Осторожно: мошенники!

В последнее время участились случаи рассылки сообщений на мобильные телефоны горожан с рекламой, предлагающей услуги по погашению вашего кредита третьей стороной за определённый взнос. Данная организация предлагает погасить ваш кредит в банке. Фирма объясняет работу такого…

18 Янв 2017 / Читать »
Спорт chempionatpolovle

Водоём, мормышка, окунь

На пруду, недалеко от Верхних Услов, состоялся открытый чемпионат г.Стерлитамака по ловле рыбы на мормышку со льда. В соревновании участвовали 34 рыбака из Уфы, Стерлитамака, Ишимбая и села Раевского. Организовали мероприятие городской спорткомитет, Федерация рыболовного спорта…

31 Янв 2017 / Читать »
Увлечения hakaton

«Хакатон – это про людей»

На что способно IT-сообщество за 24 часа? Хакатон – это форум разработчиков, во время которого программисты, дизайнеры и менеджеры сообща работают над решением какой-то задачи. В крупных городах марафоны IT-специалистов становятся делом привычным и важным. Теперь…

31 Янв 2017 / Читать »

Видео

Гармония земли, воды и неба

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