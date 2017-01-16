Общество На дороге – «золотые ручки» Коммунальные службы работают в усиленном режиме Центральную Россию, Сибирь и Урал накрыли аномальные снегопады. Синоптики вспоминают, что такое количество снежных осадков выпадало 14 лет назад. Дорожные службы Стерлитамака работают в усиленном режиме. Одну из бригад мы застали за расчисткой снега по улице Нагуманова. Как отлаженный…

Все мы родом из деревни На своих этажах очень важно помнить об истоках Люблю свою деревню. Хоть она и не деревня вовсе в классическом её понимании, а окраина города. Но близка и мила сердцу. Полчаса езды, и вот они – знакомые родные улицы да переулочки. В любое время года хороши!…