Главное С Новым годом! Дорогие читатели! Первый номер нашей газеты открывает юбилейный годовой марафон – в 2017 году наша редакция отпразднует своё 100-летие. Хочется верить, что все наши друзья останутся с нами, число подписчиков…

Иногда салюты бьют по людям Как избежать проблем Совсем немного осталось до новогодних праздников, которые наш народ всегда отмечает с большим размахом. Чтобы оставить самые лучшие воспоминания, используются всевозможные пиротехнические средства. Но очень часто, когда…

Башкортостан-2016 Чем запомнился уходящий год через несколько дней уйдет в историю 2016 год — год, полный ярких событий для республики. вспомним наиболее значимые из них. Экономика За 11 месяцев 2016 года…