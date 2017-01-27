Общество Повернуться лицом к ликвидаторам Об организации медицинского обслуживания На последнем заседании общественных палат РБ и города Стерлитамака обсуждались вопросы повышения эффективности оказания медицинской помощи инвалидам вследствие аварии на ЧАЭС, а также были озвучены проблемы ликвидаторов и граждан, подвергшихся воздействию радиации. Встреча, на которой присутствовали сами ликвидаторы и члены их…

Они должны радовать, а не убивать С 1 февраля вводится национальный стандарт зимних горок Ледяные горки – неотъемлемый атрибут зимних месяцев – стали причиной детских трагедий. В Уфе школьница скатилась с горки прямо под колёса машины, в Давлекановском районе пятилетний мальчик умер, ударившись на ледяной горке, в Новосибирске четырёхлетняя девочка погибла,…