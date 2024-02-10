Уральские дороги Владимира Машковского

Есть люди, с которыми реально ощущаешь духовное родство. С ними хочется чаще общаться: разговаривать, делиться горем и радостью и слушать, слушать, слушать…

Таким родным человеком был для друзей, коллег и просто знакомых Владимир Александрович Машковский. Многие из них пришли февральским вечером в городской краеведческий музей, где в последние годы работал Владимир Александрович, чтобы отметить его 85-летие.

В небольшом зале на стендах и витринах расставлены минералы из коллекции геолога, сделанные им скульптуры из дерева, личные вещи, фотографии.

РАССКАЗЫВАЕТ АВТОРСКИЙ ФИЛЬМ



Вот уже почти 20 лет Владимира Александровича нет с нами. Но, кажется, вот-вот откроется дверь, и он войдёт, улыбнётся и спросит: «По какому случаю собрание?».

Вновь встретиться с нашим другом помогла техника.

На стене засветился экран. И все увидели молодого Володю, шагающего по уральским дорогам. А «путь и далёк, и долог, нельзя повернуть назад». А он и не поворачивал. Упорно шёл вперёд.

Впереди лес, пронизанный солнечными лучами, реки с холодной хрустальной водой, горные отроги. Красота неимоверная!

Когда-то Уральские горы, которые протянулись с Севера на Юг, называли Каменным поясом. Для геологов Урал – кладовая полезных ископаемых. Его недра сказочно богаты: узорчатой яшмой, золотом, алмазами, гранитом, мрамором…

Владимир знал всё о родном крае, о каждом камушке, каждой травинке. Недаром молодого человека называли в геологоразведочном техникуме ходячей энциклопедией. Его рассказы о яшме завораживали: «Башкирская яшма, – рассказывал он, – удивительно красива: ленточная, волнисто-переливчатая и пёстро-цветная (пейзажная). Есть однотонные яшмы сургучно-красного, жёлтого и зелёного цветов.



Почему яшма разноцветная? Чем выше в ней содержание примесей, тем разнообразнее её окраска и рисунок. Красный цвет яшме придаёт гематит. Зелёный – хлорид. Белый – молочный кварц. Бежевый – глинистые минералы.

У нас на Урале есть такое уникальное явление, как яшмовый пояс. Нигде на Земле нет такого количества месторождений яшмы.

Но именно на Южном Урале находятся месторождения лучшей по качеству яшмы».

А вот Владимир оседлал велосипед. И вперёд! На поиск новых месторождений, удивительных находок и приключений!

Посмотрев два авторских фильма брата В.А.Машковского – Олега Александровича, все словно переместились в прошлое на машине времени.



СИРЕНЕВЫЙ КАМЕНЬ



Рассказывает Олег Александрович:

– Я был ещё мальчишкой, когда Володя заявил родителям, что собирается учиться на геолога. Он рано уехал из дома и поступил в геологоразведочный техникум.

Однажды мы с родителями приехали к нему в гости.

Домик, в котором жил Володя, стоял у горы. Он потащил меня на эту гору. А там окаменелые моллюски. Интересно! Брат с детства приучал меня любить и ценить природу.

Многие годы Владимир трудился в Якутии. Работать приходилось с разными людьми, и со всеми был в хороших отношениях. Народ, однако, там встречался непростой. Землекопы в основном – условно освобождённые. И с ними был найден общий язык. Люди уважали его за трудолюбие, обширные знания, твёрдый характер, искреннюю доброту.

Когда брат приезжал домой, он показывал мне камни, привезённые из разных геологических экспедиций. Владимир объездил всю страну. Неутомимый человек, подвижник. Участвовал во всех начинаниях, не щадил себя в работе и до последних дней оставался мальчишкой, который не переставал удивляться природным чудесам.

Я брал в руки камни из его коллекции и ощущал тепло… Удивительное чувство!

Поражал его восторг: «Это же чароит!» – восклицал он. А потом дарил целую историю: «Нашли этот чудесный сиреневый камень на реке Чаре в Прибайкалье. Так его в честь реки и назвали – чароит.

Сибирские залежи чароита носят поэтическое имя «Сиреневый камень». Это единственное месторождение на Земле.

Посмотри, он действительно чарует шелковистыми волнистыми переливами. За уникальность его называют Сиреневым чудом Сибири».

Незабываемой стала экспедиция в село Воскресенское. Идёшь и удивляешься на каждом шагу.

Из одной экспедиции привезли пушку времён восстания Пугачёва и поставили её в наш краеведческий музей.

В музее Владимир оборудовал небольшую мастерскую, где ремонтировал и даже восстанавливал экспонаты, устраивал выставки минералов, пополнял музейные экспозиции в зале природы.



СЧАСТЛИВЫЕ ДЕВЯНОСТЫЕ



Заведующая экспозиционно-выставочным залом краеведческого музея Наталья Олеговна Насырова, удивив многих присутствующих, назвала 90-е годы, именуемые ныне лихими, счастливым временем. Старшее поколение коллектива музея не могло с ней не согласиться. Тогда молодые, энергичные, увлечённые работой сотрудники жили в своём мире и были счастливы. В этот круг талантливых молодых людей удачно вписался Владимир Александрович Машковский. Его уважали, любили. Часто приходили к нему в мастерскую и слушали его поэтические рассказы об экспедициях, удивительных людях и, конечно, о камнях, которые не просто любил, он чувствовал их красоту и умел показать её всем, кто его слушал и понимал.

Наталья Олеговна вспоминает экспедиции выходного дня, когда совершались коллективные поездки к нашим легендарным горам. Главный организатор – Владимир Александрович Машковский. Она говорит:

– Всё у него получалось быстро и ловко. Не успеешь глазом моргнуть, а в котелке уже кипит вода, рядом палатка.

Владимир Александрович был великий аккуратист: всё у него лежало на своих местах. И всякая вещь шла в дело. Бывало, мимо ржавого гвоздя не пройдёт…

И при этом он отличался просто фантастическим бескорыстием. Замечательный мастер, который делал из минералов настоящие шедевры – шкатулки, серьги, кулоны. Много времени на них тратил, а потом раздаривал сотрудницам музея и просто хорошим знакомым. И мы щеголяли в серёжках из узорчатой яшмы. Гордились, что это не какой-нибудь ширпотреб, а работа талантливого мастера.



СКАЗАНИЕ О КАМНЯХ УРАЛЬСКИХ



В пятом классе мне купили хрестоматию по литературе. Там был сказ Павла Бажова «Каменный цветок». Он поразил детское воображение. Я тут же захотела прочитать остальные.

Таинственная и гордая Хозяйка Медной горы, волшебно прекрасный каменный цветок, необыкновенные приключения героев сказов. Очарование этого фантастического мира и радовало, и печалило: казалось, что никогда не увидеть хотя бы одним глазком даже самый малюсенький камушек малахита.

Но вот я познакомилась с Владимиром Александровичем Машковским. Он показал мне свою коллекцию уральских самоцветов. И рассказал о каждом из них.

Привожу на память нашу беседу:

– Владимир Александрович, вот этот зелёный камешек – малахит? В сказах Павла Бажова малахит добывали на Гумешевском месторождении. Оно существует на самом деле?

– Да. Это медный рудник в верховьях реки Чусовой. Один из сказов Бажова называется «Хозяйка Медной горы». Вот на этом медном руднике и хозяйничала эта каменная красавица.

– Там до сих пор добывают малахит?

– По словам учёных, малахит образуется там, где идёт окисление медной руды. И на этом основании выдвигается гипотеза, что малахита в Уральских горах ещё достаточно. Добывают его там или нет, я сейчас не знаю.

– А это что за сиреневый камень? Красивый. Глаз не оторвать!

– Это аметист. Его трудно спутать с каким-либо другим минералом из-за характерной окраски. Поэты называют аметист каменной фиалкой, а народ богородичным. Считается, что аметист – камень Девы Марии. Раньше его добывали в окрестностях Нижнего Тагила. Сейчас добычу прекратили, как говорят, из-за нерентабельности.

Обратите внимание на александрит – это редкая разновидность хризоберилла. Камень называют русским, так как добывают его только на Урале.

– Вы говорили, что в нашей республике есть

месторождения яшмы. Где они находятся?

– В Башкортостане месторождения и проявления яшмы есть на Восточных склонах Южного Урала среди пород зелёнокаменного комплекса в Учалинском, Баймакском, Хайбулинском районах.

К слову, в промышленном масштабе у нас добывают и демантоиды.

– Что за камень демантоид?

– До революции демантоид называли «Уральской диковиной». Этот самоцвет считался эталонным. В первую очередь из-за особого блеска, который не исчезает даже в полумраке. Демантоид охотно использовали ювелирные дома Картье и Фаберже.

На вечере памяти Владимира Александровича я вспомнила нашу с ним беседу об уральских самоцветах. Мы все ещё раз подивилась редким знаниям и памяти В.А.Машковского. Грустно, что такие люди уходят от нас. В наследство нам остаётся память о встречах, беседах, историях, рассказанных в уютной мастерской за чашечкой кофе, до которого Владимир Александрович был великий любитель.

Закончился вечер музыкальным сюрпризом. Один из близких друзей В.А.Машковского – Виталий Васильевич Котков спел, аккомпанируя себе на гитаре, его любимые песни. Когда-то мы пели их все вместе в нашем краеведческом музее.





Фото из архива краеведческого музея.