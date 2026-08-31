Новости Стерлитамака

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Кино, которое помещается в кармане
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В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
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В Башкирии запретят продажу алкоголя
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Путь созидания: жизнь против террора
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В Стерлитамаке расследуют кражу денег с банковской карты
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В Стерлитамаке пройдет фестиваль «Купец 2.0»
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От обивки машин до модных сумок. Пять фактов о предприятии «Искож»
Новости
Программа Дня города и фестиваля "Купец 2.0" в Стерлитамаке
Местные новости
В Стерлитамаке прошёл традиционный педсовет
Местные новости
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
В Стерлитамаке перекроют дороги в дни проведения фестиваля "Купец 2.0"
Местные новости

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