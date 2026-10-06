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Местные новости
6 Октября , 05:01

Делегация из г. Барановичи в Стерлитамаке

В Стерлитамаке проходит официальный визит делегации из города‑побратима Барановичи (Республика Беларусь).

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Делегация из г. Барановичи в СтерлитамакеДелегация из г. Барановичи в Стерлитамаке
Делегация из г. Барановичи в Стерлитамаке

В составе белорусской делегации — председатель Барановичского горисполкома Максим Анатольевич Антонюк, его первый заместитель Элла Евгеньевна Сташенко, а также руководители крупных предприятий: Виталий Александрович Юркевич (ОАО «Барановичский автоагрегатный завод»), Николай Васильевич Козарез (ОАО «Торгмаш») и Владимир Михайлович Бурдь (ОАО «Домановский производственно‑торговый комбинат»).

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Владиславович Шаймарданов вместе с заместителями провёл для гостей презентацию города, подробно рассказал об устройстве и работе администрации, а также поделился наработками в сфере городского управления.

В рамках программы визита делегация ознакомилась с работой ведущих промышленных предприятий Стерлитамака: «Башкирской содовой компанией», «Стерлитамакским механическим заводом», «Вагоноремонтным заводом» и НПО «Станкостроение».

Эмиль Владиславович отметил, что у Стерлитамака и Барановичей немало точек соприкосновения — в первую очередь это близкий промышленный профиль городов. Он также напомнил, что предприятия из Беларуси уже ведут сотрудничество с рядом компаний Башкортостана. По словам главы администрации, нынешний визит способен дать импульс новым совместным проектам и ещё крепче связать деловые отношения между городами.

По информации администрации г. Стерлитамак

Делегация из г. Барановичи в Стерлитамаке
Делегация из г. Барановичи в Стерлитамаке
Делегация из г. Барановичи в Стерлитамаке
Делегация из г. Барановичи в Стерлитамаке
Делегация из г. Барановичи в Стерлитамаке
Делегация из г. Барановичи в Стерлитамаке
Делегация из г. Барановичи в Стерлитамаке
Делегация из г. Барановичи в Стерлитамаке
Делегация из г. Барановичи в Стерлитамаке
Делегация из г. Барановичи в Стерлитамаке
Делегация из г. Барановичи в Стерлитамаке
Делегация из г. Барановичи в Стерлитамаке
Делегация из г. Барановичи в Стерлитамаке
Делегация из г. Барановичи в Стерлитамаке
Делегация из г. Барановичи в Стерлитамаке
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