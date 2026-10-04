«Гусиной тропой». С герба Стерлитамака – в скульптуры

Например, легендарный чижик-пыжик, установленный в Санкт-Петербурге в 1994 году. Но законодателем моды на серийные памятники является польский Вроцлав, в котором в 2001 году поселился первый бронзовый гном. Постепенно их количество разрасталось, и сейчас улицы города украшают более тысячи его собратьев. Со временем туристический тренд «скульптурных троп» добрался и до России. Миниатюрные арт-объекты быстро становятся частью городских легенд, обрастают фольклором, а их поиск превращается в увлекательный квест. У новых точек притяжения краеведы и гиды устраивают экскурсии, проводят шоу-программы. Идеальный вариант как для гостей города, так и для местных жителей, чтобы погрузиться в прошлое, познакомиться с местными традициями, историей и культурой родных улиц. И тогда даже обычная прогулка становится настоящим приключением.



Так, в Калининграде поселились милейшие хомлины (волшебные существа, напоминающие домовых), в Архангельске – чудесные кудесники, в Кирове – кикиморы, в Тобольске – ангелы, в Рязани – грибы с глазами, в Перми и Ярославле – медведи, в Костроме – зайцы, в Серпухове – павлины, в Пскове – барсы, в Энгельсе – бычки, в Вышнем Волочке – волчата, в Калуге – космонавты, в Йошкар-Оле – котята (дань Йошкиному коту), в Волжском – суслики, в Рускеале (Карелия) – марморики, в Мурино (Ленинградская область) – хранители. И это далеко не полный список городов с новыми туристическими брендами. Но рекордсменом в России является Симферополь, где нашли дом шестьдесят бронзовых пчёл, и их улей разрастается с каждым годом.

Первым из башкирских городов присоединился к новомодному веянию Стерлитамак, символом которого стали гуси. И выбор не случаен: именно эти птицы украшают герб города, высочайше пожалованный Екатериной II 8 июня 1782 года с описанием: «Три плавающие серебряные гуся в голубом поле, в знак великого изобилия оных птиц». Стерлитамак нередко называют городом пяти рек, а значит, гусей водилось множество. В советские годы пытались создать новый герб, отражающий основные отрасли городской промышленности: химическую, неф-техимическую, машиностроение, но эти попытки не увенчались успехом, и по-прежнему «в лазоревом поле плывут по серебряной воде три серебряных гуся». В историческом центре города можно насчитать девять бронзовых птиц. Буду рассказывать о них в порядке оптимального маршрута.



В 2023 году предприниматель Урал Биккузин установил первую статуэтку, приуроченную к фестивалю гостеприимства «Купец 2.0». Это гусь-купец, самый важный из гусиной стаи. Облачённый в сюртук и картуз, он деловито восседает на сундуке с золотом. Всем своим видом гусь передаёт дух и атмосферу купеческого Старого города. Среди местных жителей сразу же возникло поверье, что если потереть бронзовое пузо, сундук или мешочек с монетами, то это обязательно принесёт удачу и богатство.



Скульптура настолько понравилась горожанам, что желающие его потрогать в первый же день оторвали «счастливому талисману» голову.

Гусь-купец расположен на перилах у входа в отреставрированный доходный дом купца Патрикеева (ул.Комсомольская, 43), построенный в 1895–1905 гг. Это первое в Стерлитамаке коммерческое здание с кирпичным фактурным фасадом натурального цвета: на первом этаже размещались торговые лавки, на втором – гостиничные номера. С 1939 по 1941 год в здании дислоцировались части 170-й Стерлитамакской стрелковой дивизии, а с началом войны – штаб эвакуированного Рижского военного пехотного училища. С 1951 по 2012 год здесь находился 75-й Краковский Краснознамённый топогеодезический отряд.

Напротив краеведческого музея притаился гусь-ремесленник. Вооружённый молотом искусный умелец примостился на пьедестале у входа в местный филиал Республиканского центра социальной поддержки населения (ул.Карла Маркса, 103). Здание бывшей земской управы (горисполком), построенное в 1914 году, после революции назвали Дворцом труда. В августе 1919 года в нём разместился и приступил к работе Башревком –

правительство Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. Стерлитамак стал столицей Малой Башкирии. Здесь проходили республиканские партийные конференции и съезды Советов, размещались и работали обком партии и БашЦИК.

Возле уютного бревенчатого домика, в котором сейчас располагается первый в городе частный детский сад «Мэри Поппинс» (ул.Карла Маркса, 104), устроился на пьедестале гусь-рыбак, удерживающий огромную рыбину. Это старинное одноэтажное здание, построенное в конце XIX столетия, – аптека Лебедькова, признанный памятник деревянного зодчества.



Следующий – гусь-турист, нашедший приют у туристско-информационного центра «Башгид» в сквере им. Салавата Юлаева. В визит-центре можно подробнее узнать о местных достопримечательностях, получить путеводитель и даже посмотреть небольшую экспозицию (например, карту Стерлитамака 1901 года, фрагмент окаменелого дерева возрастом около 280 миллионов лет, коллекцию книг об истории города, Башкирии и Урала).

Чуть дальше, у арки напротив бывшего кинотеатра «Салават», поджидает гусь – учёный-химик. Это дань Стерлитамаку как крупному центру химической и нефтехимической промышленности. Учёный-химик также пострадал от рук вандалов. Видимо, самый умный гусь настолько понравился кому-то, что хулиган оторвал у него очки.



Буквально в десятке метров от своего собрата зазывает всех в гости гусь-пекарь. В поварском колпаке и с баранками на шее, гусь аппетитно держит корзину со свежеиспечённым хлебом. Он расположился у входа в кафе «Пиццман и Калачёв» (ул. Худайбердина, 20 «а»). В жилом доме с магазином Баязитова, построенном в 1914 году, торговали «красным товаром»: шелками, ситцами, кашемиром, сукном, лентами. После революции здание было национализировано. В советские годы здесь располагались типография, ресторан «Урал» и школа марксизма-ленинизма.

У входа в Русский драматический театр в 2024 году поселился гусь-театрал. Артист, облачённый во фрак и цилиндр, раскинул крылья, приветствуя зрителей в гостях у Мельпомены. К сожалению, театрала постигла судьба гуся-купца: не простояв и трёх дней после установки, скульптура лишилась головы. После реставрации оба гуся были заменены на новые версии из более прочных материалов.



Русский драматический театр (ул.Худайбердина, 18) является частью эклектичного архитектурного ансамбля, состоящего из дореволюционного дома, вписанного в советское здание. Торговый дом Атнагулова был построен в 1916 году. С 1922 по 1945 год в нём размещалась электростанция, с которой началась электрификация города. В республиканской газете «Власть труда» от 17 декабря 1922 года появилось сообщение: «В воскресенье, 10 декабря с. г., впервые и только при Советской власти центральная улица города Стерлитамака осветилась электрическими фонарями. Праздник и праздничное впечатление. Гуляющая молодёжь и дети толпились у высоких фонарных столбов, любуясь на свет, как на диковинку». С 1946 года внушительный особняк передали драмтеатру.



Если прогуляться по пешеходной зоне на улице Комсомольской, протянувшейся от парка имени Кирова до Русского драматического театра, то путь будет пролегать мимо гранд-отеля «Восток» (ул.Комсомольская, 84), отметившего в прошлом году 65-летний юбилей. У входа в гостиницу, под величественной елью, отдыхает очаровательная гусыня-барыня – единственная представительница прекрасного пола.

Дальше всех забрался гусь-художник. Конечный маршрут приведёт к парку им. Кирова, одному из старейших в городе, открытому в 1932 году. С палитрой и кистью в крыльях живописец стоит у главных ворот, любуясь красотой недавно отреставрированного пространства.

Надеюсь, местные жители и многочисленные гости города будут бережнее относиться к бронзовым гусям, уже ставшим визитной карточкой Стерлитамака. А «Гусиная тропа» станет излюбленным маршрутом, позволяющим заглянуть в прошлое и прикоснуться к замечательной истории.

Павел АФАНАСЕНКО