Жителей Башкирии предупредили о массовой фишинговой рассылке ко Дню учителя

Они начали массовую рассылку смс-сообщений со ссылками на фишинговые сайты, которые имитируют популярные цветочные магазины и сервисы доставки.

Чтобы выглядеть убедительно, аферисты используют современные технологии: нейросети создают реалистичные фото несуществующих букетов, а в чате с «консультантом» общается искусственный интеллект. Чтобы поторопить жертву, применяются классические уловки — «скидка только сегодня», «последние места по низкой цене», «ограниченное предложение».

На поддельной странице пользователя просят ввести полные реквизиты банковской карты для оплаты заказа. После этого злоумышленники списывают все доступные средства, а обещанный подарок учителю так и не доставляют.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»

Источник: ИА "Башинформ".