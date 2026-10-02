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2 Октября , 09:05

Жителей Башкирии предупредили о массовой фишинговой рассылке ко Дню учителя

В преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, мошенники запустили масштабную кампанию против родителей школьников.

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Жителей Башкирии предупредили о массовой фишинговой рассылке ко Дню учителяЖителей Башкирии предупредили о массовой фишинговой рассылке ко Дню учителя
Жителей Башкирии предупредили о массовой фишинговой рассылке ко Дню учителя

Они начали массовую рассылку смс-сообщений со ссылками на фишинговые сайты, которые имитируют популярные цветочные магазины и сервисы доставки.

Чтобы выглядеть убедительно, аферисты используют современные технологии: нейросети создают реалистичные фото несуществующих букетов, а в чате с «консультантом» общается искусственный интеллект. Чтобы поторопить жертву, применяются классические уловки — «скидка только сегодня», «последние места по низкой цене», «ограниченное предложение».

На поддельной странице пользователя просят ввести полные реквизиты банковской карты для оплаты заказа. После этого злоумышленники списывают все доступные средства, а обещанный подарок учителю так и не доставляют.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»

Источник: ИА "Башинформ".

 

 

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