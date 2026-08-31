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Актуально

Актуально
31 Августа , 04:27
В зоне СВО приступает к боевой работе батальон БпС имени Мусы Гареева
Актуально
20 Августа , 10:52
В Башкирии администратора паблика оштрафовали за фейк об атаках БПЛА
Актуально
20 Августа , 05:46
В Башкирии вычислили базу телефонных аферистов
Актуально
17 Августа , 04:49
Владимир Путин высказался о героизме участников СВО из Башкирии
Актуально
14 Августа , 05:48
Синоптики Башкирии рассказали о погоде в выходные
Актуально
13 Августа , 12:40
Стало известно о состоянии пострадавших во время атаки БПЛА в Башкирии
Актуально
12 Августа , 11:00
В Башкирии рассказали правила: как не отравиться арбузами
Актуально
7 Августа , 05:39
Стерлитамак полностью обеспечили бензином — минпром Башкирии
Актуально
28 Июля , 06:50
В Стерлитамаке проблем с топливом для МЧС и «скорых» нет
Актуально
14 Июля , 05:14
О ситуации с бензином в Башкирии расскажут в прямом эфире
Актуально
2 Июля , 05:25
Брифинги о топливе в Башкортостане – в прямом эфире на БСТ и в соцсетях ЦУР
Актуально
1 Июля , 05:04
Брифинги о топливе в Башкортостане – в прямом эфире на БСТ и в соцсетях ЦУР
Актуально
30 Июня , 05:10
Брифинг о ситуации на топливном рынке в Башкортостане – в прямом эфире на БСТ
Актуально
29 Июня , 08:04
Глава республики Башкортостан рассказал о проблемах с бензином
Актуально
26 Июня , 18:15
Поставки бензина на заправки Башкирии увеличены в полтора раза
Актуально
22 Июня , 06:05
В Башкирии повысился уровень рек
Актуально
17 Июня , 11:54
В Башкирии таксист спасает пенсионеров от мошенников
Актуально
5 Июня , 10:20
Оператор связи поможет цифровизации нового туристического кластера на Байкале
Актуально
3 Июня , 09:16
Жителей Башкирии ждет короткая рабочая неделя
Актуально
28 Мая , 05:05
В Башкирии зафиксировали приток кандидатов в войска беспилотных систем
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31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
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31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
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