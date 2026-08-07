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7 Августа , 05:39

Стерлитамак полностью обеспечили бензином — минпром Башкирии

По данным министерства промышленности Республики Башкортостан, в городе сейчас работают все автозаправочные станции. Об этом сообщил заместитель министра промышленности РБ Олег Тыщенко в ходе брифинга в ЦУР.

Стерлитамак полностью обеспечили бензином — минпром БашкирииСтерлитамак полностью обеспечили бензином — минпром Башкирии
Стерлитамак полностью обеспечили бензином — минпром Башкирии

Ранее в городе регулярно фиксировались перебои с топливом и случаи закрытия АЗС. Схожая ситуация наблюдалась и в Салавате: сейчас запасы на 16 крупных городских АЗС постоянно пополняются — этого достаточно, чтобы покрыть потребности третьего по численности населения города республики.

В Уфе очередей на заправках нет, ассортимент топлива полный — в том числе доступен востребованный АИ‑95. В целом по республике динамика положительная: если вчера в «красной» зоне (с дефицитом топлива) находилось 8–9 районов, то сегодня их число сократилось до 3–4.

Замминистра отметил, что улучшению ситуации способствовал запуск независимых АЗС: у водителей появился дополнительный выбор. При этом цены на таких станциях примерно на 20 % выше — но, по словам Олега Тыщенко, это связано не с желанием заработать на сложной ситуации, а с закупочными ценами на бирже. При этом наблюдается тенденция к постепенному снижению стоимости.

Олег Тыщенко призвал владельцев независимых АЗС в Иглинском районе (где таких станций особенно много) проявить социальную ответственность и активнее включиться в работу.

Источник: ИА «Башинформ»
Фото: Азамат Абдрафиков

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