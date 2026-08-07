Стерлитамак полностью обеспечили бензином — минпром Башкирии

Ранее в городе регулярно фиксировались перебои с топливом и случаи закрытия АЗС. Схожая ситуация наблюдалась и в Салавате: сейчас запасы на 16 крупных городских АЗС постоянно пополняются — этого достаточно, чтобы покрыть потребности третьего по численности населения города республики.

В Уфе очередей на заправках нет, ассортимент топлива полный — в том числе доступен востребованный АИ‑95. В целом по республике динамика положительная: если вчера в «красной» зоне (с дефицитом топлива) находилось 8–9 районов, то сегодня их число сократилось до 3–4.

Замминистра отметил, что улучшению ситуации способствовал запуск независимых АЗС: у водителей появился дополнительный выбор. При этом цены на таких станциях примерно на 20 % выше — но, по словам Олега Тыщенко, это связано не с желанием заработать на сложной ситуации, а с закупочными ценами на бирже. При этом наблюдается тенденция к постепенному снижению стоимости.

Олег Тыщенко призвал владельцев независимых АЗС в Иглинском районе (где таких станций особенно много) проявить социальную ответственность и активнее включиться в работу.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Азамат Абдрафиков