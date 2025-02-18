Политика в отношении обработки персональных данных

1. При использовании информации, размещенной на официальных сайтах ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан» (далее – Сайт), технические средства Сайта автоматически распознают сетевые (IP) адреса и доменные имена каждого пользователя информации.

Упомянутые сведения, сведения о том, к каким страницам Сайта обращались пользователи информации, и иные сведения (в том числе персонального характера), сообщаемые пользователями информации, хранятся с использованием программных и технических средств Сайта для целей, перечисленных в пункте 2 настоящего уведомления.

2. Сведения о пользователях информации, накапливаемые и хранимые в технических средствах Сайта, используются исключительно для целей совершенствования способов и методов представления информации на Сайте, улучшения обслуживания пользователей информации, выявления наиболее посещаемых страниц и интерактивных сервисов Сайта, а также ведения статистики посещений Сайта.

3. Вне пределов, указанных в пункте 2 настоящего уведомления, информация о пользователях информации не может быть каким-либо образом использована или разглашена. Доступ к таким сведениям имеют только лица, специально уполномоченные на проведение работ, указанных в пункте 2 настоящего уведомления и предупрежденные об ответственности за случайное или умышленное разглашение либо несанкционированное использование таких сведений.

4. Персональные данные пользователей информации хранятся и обрабатываются с соблюдением требований российского законодательства.

5. Какая-либо информация, являющаяся производной по отношению к сведениям, перечисленным в пункте 1 настоящего уведомления, представляется для последующего использования (распространения) исключительно в обобщенном виде, без указания конкретных сетевых адресов и доменных имен пользователей информации.

6. Рассылка каких-либо электронных сообщений по сетевым адресам пользователей информации, а также размещение на Сайте гиперссылок на сетевые адреса пользователей информации и (или) их интернет-страницы не допускаются. Переписка с пользователями информации, не относящаяся к использованию интерактивных сервисов Сайта либо иных информационных разделов Сайта, не производится.

Уведомление об использовании файлов cookie

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Правила применения рекомендательных технологий на сайте

1. Термины и определения

1.1. Рекомендательные технологии — это информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации (далее — рекомендательные технологии).

1.2. Внутренние рекомендательные технологии — это рекомендательные технологии, которые принадлежат владельцу сайта.

1.3. Внешние рекомендательные технологии — это рекомендательные технологии, которые внедрены на сайте, но разработаны и принадлежат третьим лицам (другим владельцам сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», и (или) информационных систем, и (или) программ для электронных вычислительных машин).

2. Описание работы рекомендательных технологий

2.1. При активации администратором внутренних рекомендательных технологий и при взаимодействии с любыми из внутренними рекомендательными технологиями сайт отображает пользователю новостные статьи в зависимости от пола, возраста и географического расположения пользователя.

2.1. При взаимодействии с любыми из внешних рекомендательных технологий сайт отображает рекламные баннеры одной из внешних рекомендательных систем.

3. Перечень внешних рекомендательных технологий

Перечень внешних рекомендательных технологий и Правила применения рекомендательных технологий со ссылками на ресурсы:

3.1. Внешние рекомендательные технологии Adfox — правила применения.

4. Адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений:

ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»: [email protected]