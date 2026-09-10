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Культурная среда
10 Сентября , 03:36

Стерлитамакский кураист открыл эстафету, посвященную Дню курая

В Башкирии запустили флешмоб, посвященный Дню курая. Инициатором акции выступил Союз кураистов республики: в рамках эстафеты 110 исполнителей наиграют 110 народных мелодий.

Стерлитамакский кураист открыл эстафету, посвященную Дню кураяСтерлитамакский кураист открыл эстафету, посвященную Дню курая
Стерлитамакский кураист открыл эстафету, посвященную Дню курая

Организаторы подчёркивают, что в народе бережно хранятся сотни мелодий и песен, унаследованных от предков, — это значимая часть культурного достояния. 110 из этих музыкальных жемчужин включены в положение республиканских конкурсов, благодаря чему среди кураистов сложилась уникальная система освоения классического репертуара. Именно этим композициям и посвящена масштабная эстафета: её цель — не просто исполнить напевы, но и напомнить каждому об их красоте и глубине.

Эстафету открыл стерлитамакский кураист Динар Абдуллин. Каждый участник исполняет одну мелодию строго по списку: например, первый играет «Азамат», после чего передаёт эстафету следующему мастеру. Таким образом, звено за звеном, единой музыкальной нитью свяжутся все 110 композиций.

Свои записи участники публикуют в интернете, объединяя слушателей по всей республике и за её пределами.

Источник: ИА «Башинформ»

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