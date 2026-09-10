Стерлитамакский кураист открыл эстафету, посвященную Дню курая

Организаторы подчёркивают, что в народе бережно хранятся сотни мелодий и песен, унаследованных от предков, — это значимая часть культурного достояния. 110 из этих музыкальных жемчужин включены в положение республиканских конкурсов, благодаря чему среди кураистов сложилась уникальная система освоения классического репертуара. Именно этим композициям и посвящена масштабная эстафета: её цель — не просто исполнить напевы, но и напомнить каждому об их красоте и глубине.

Эстафету открыл стерлитамакский кураист Динар Абдуллин. Каждый участник исполняет одну мелодию строго по списку: например, первый играет «Азамат», после чего передаёт эстафету следующему мастеру. Таким образом, звено за звеном, единой музыкальной нитью свяжутся все 110 композиций.

Свои записи участники публикуют в интернете, объединяя слушателей по всей республике и за её пределами.

Источник: ИА «Башинформ»