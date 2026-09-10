+11 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Происшествия
10 Сентября , 03:43

В Башкирии пропала без вести 14-летняя девочка

Отдел МВД России по Уфимскому району устанавливает местонахождение несовершеннолетней Александры Сергеевны Голинской , 2012 года рождения.

В Башкирии пропала без вести 14-летняя девочкаВ Башкирии пропала без вести 14-летняя девочка
В Башкирии пропала без вести 14-летняя девочка

Девочка проживает в СНТ «За здоровый отдых» в Зубовском сельсовете. Она ушла из дома 7 сентября, и с тех пор о ней ничего не известно.

К поискам подключены сотрудники уголовного розыска, участковые и другие подразделения полиции. Ориентировки направлены во все ближайшие территориальные органы внутренних дел.

Полиция просит всех, кто  располагает информацией о местонахождении девочки, немедленно сообщить:

  • дежурная часть отдела МВД России по Уфимскому району: 279-49-34, 8-999-741-12-15 (круглосуточно);

  • отдел уголовного розыска: 279-26-90;

  • телефон доверия МВД по РБ: 279-32-92;

  • также можно позвонить по номеру 02 (с мобильного — 102) или обратиться в ближайшее отделение полиции.                                                                                           

  • Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ».

Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru