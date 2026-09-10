В Башкирии пропала без вести 14-летняя девочка

Девочка проживает в СНТ «За здоровый отдых» в Зубовском сельсовете. Она ушла из дома 7 сентября, и с тех пор о ней ничего не известно.

К поискам подключены сотрудники уголовного розыска, участковые и другие подразделения полиции. Ориентировки направлены во все ближайшие территориальные органы внутренних дел.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, немедленно сообщить: