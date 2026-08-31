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Происшествия

Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Происшествия
28 Августа , 09:21
В Башкирии спасатели не дали малышу выпасть из окна жилого дома
Происшествия
28 Августа , 04:18
В Башкирии нетрезвый подросток на мотоцикле устроил погоню с полицией
Происшествия
28 Августа , 03:42
В Стерлитамаке полицейские задержали серийного похитителя товаров
Происшествия
27 Августа , 09:50
Пенсионерку из Башкирии лишили более 11 млн рублей
Происшествия
26 Августа , 09:15
В Башкирии несовершеннолетний геймер украл у отчима деньги
Происшествия
25 Августа , 03:42
В Башкирии погиб ребёнок, сбитый подростком на питбайке
Происшествия
24 Августа , 10:20
В Башкирии пенсионер совершил наезд на двух несовершеннолетних
Происшествия
24 Августа , 09:46
Житель Башкирии кидался в полицейских кирпичами
Происшествия
24 Августа , 06:55
В Башкирию приехал иностранец, переоделся женщиной и попытался убить человека
Происшествия
24 Августа , 03:47
Трагедия на трассе в Башкирии: трое молодых парней сгорели в «Пежо»
Происшествия
23 Августа , 09:41
Жителя Стерлитамака задержали полицейские с крупной партией наркотиков
Происшествия
21 Августа , 09:05
В Башкирии студентка колледжа пойдет под суд за содержание наркопритона
Происшествия
21 Августа , 04:46
В Башкирии погиб подросток по вине пьяного приятеля
Происшествия
21 Августа , 03:13
В Башкирии оказались в опасности 14 человек, из них 6 детей и беременная женщина
Происшествия
20 Августа , 09:52
Стерлитамаковец во время застолья забил знакомую молотком за оскорбления
Происшествия
20 Августа , 09:05
В Стерлитамаке выясняются обстоятельства хищения денег при онлайн бронировании
Происшествия
20 Августа , 06:21
В Башкирии пьяный водитель въехал в здание магазина
Происшествия
20 Августа , 06:15
В Башкирии пьяный водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 25-летнего байкера
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29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
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