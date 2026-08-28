В Башкирии спасатели не дали малышу выпасть из окна жилого дома

Спасатели выехали на место. Внизу уже ждали мать и бабушка — они увидели малыша в окне, но попасть в квартиру не могли: дверь была заперта изнутри.

Спасатели заметили открытый балкон, развернули трёхколенную лестницу и бесшумно проникли внутрь. В квартире оказался ещё один взрослый — отец ребёнка спал и не слышал происходящего. Спасатель аккуратно снял малыша с подоконника, убедился, что с ним всё в порядке, и открыл дверь полицейским.

Источник и видео: Управление гражданской защиты г. Уфы.

Фото: скришот видео.