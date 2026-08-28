В Башкирии в выходные возможны ночные заморозки

Температура будет понижаться: ночью — до +2…+7°, днём — до +12…+17°. В отдельных северных и горных районах ожидаются ночные и утренние заморозки на почве и в воздухе.

Сегодня, 28 августа, днём воздух прогреется до +21…+26°. Возможны кратковременные дожди и грозы, ветер западный, умеренный, при грозе — сильные порывы.

В субботу, 29 августа, заметное похолодание. На большей части территории — дожди. Ночью +7…+12°, днём не выше +25°. Ветер северо-западный и северный.

В воскресенье, 30 августа, температура продолжит снижаться. Ночью +3…+8°, местами заморозки на почве. Днём всего +13…+18°. Возможны небольшие дожди, ветер северо-западный, умеренный.

На следующей неделе существенных изменений не ожидается.

Фото: архив ИА «Башинформ».