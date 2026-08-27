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27 Августа , 04:39

Жители Башкирии при чрезвычайных ситуациях получат оплачиваемый выходной

С 1 сентября 2026 года начнёт действовать федеральный закон, устанавливающий дополнительные трудовые гарантии для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций — как природного, так и техногенного характера.

Жители Башкирии при чрезвычайных ситуациях получат оплачиваемый выходнойЖители Башкирии при чрезвычайных ситуациях получат оплачиваемый выходной
Жители Башкирии при чрезвычайных ситуациях получат оплачиваемый выходной

По разъяснению Оксаны Вансковой, заместителя руководителя Гострудинспекции Башкирии, сотрудники, которые фактически живут в зоне ЧС и лишились имущества, смогут воспользоваться новыми правами: им полагается один дополнительный оплачиваемый выходной, а также отпуск без сохранения заработной платы — до пяти календарных дней.

Гарантии распространяются на работников, чьи дома попали в зону ЧС любого уровня — от муниципального до федерального, включая межрегиональные и межмуниципальные ситуации. Для закрепления этих мер в Трудовой кодекс добавлена новая статья 186.1, а в статью 128, которая регулирует предоставление отпусков без сохранения зарплаты, внесены соответствующие изменения.

В ведомстве отмечают, что нововведения помогут пострадавшим людям найти время для решения насущных семейно‑бытовых вопросов и при этом не опасаться потери рабочего места.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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