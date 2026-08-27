Жители Башкирии при чрезвычайных ситуациях получат оплачиваемый выходной

По разъяснению Оксаны Вансковой, заместителя руководителя Гострудинспекции Башкирии, сотрудники, которые фактически живут в зоне ЧС и лишились имущества, смогут воспользоваться новыми правами: им полагается один дополнительный оплачиваемый выходной, а также отпуск без сохранения заработной платы — до пяти календарных дней.

Гарантии распространяются на работников, чьи дома попали в зону ЧС любого уровня — от муниципального до федерального, включая межрегиональные и межмуниципальные ситуации. Для закрепления этих мер в Трудовой кодекс добавлена новая статья 186.1, а в статью 128, которая регулирует предоставление отпусков без сохранения зарплаты, внесены соответствующие изменения.

В ведомстве отмечают, что нововведения помогут пострадавшим людям найти время для решения насущных семейно‑бытовых вопросов и при этом не опасаться потери рабочего места.

Источник и фото: ИА «Башинформ»