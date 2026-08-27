К концу недели в Башкирии резко похолодает

Сегодня, 27 августа, днём пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, на юге — без существенных осадков. Ветер северо-западный, умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит +17…+22°.

В пятницу, 28 августа, существенных осадков не ожидается, лишь ночью на севере возможен небольшой дождь. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Ночью температура опустится до +3…+8°, днём воздух прогреется до +13…+18°.

По данным Башгидромета.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ».