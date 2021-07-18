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75 лет Победы
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Сегодня, 12:25
Жительница башкирского города Сибая стала жертвой мошенника из Нигерии
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Сегодня, 12:04
Житель башкирского города Бирска покусал полицейского
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16 Июля , 21:17
В Уфе обсудили доклад о политической конкурентности на современных выборах в России
Новости
16 Июля , 18:19
Генетики в Уфе внедрили новую технологию, позволяющую выявить хромосомные нарушения плода еще в утробе матери
Новости
16 Июля , 12:47
В Башкирии началась массовая вакцинация учителей
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15 Июля , 14:12
Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил установить на федеральных трассах еще 100 камер фиксации нарушений ПДД. Работы уже ведутся
Новости
15 Июля , 12:43
Глава Госкомитета Башкирии по ЧС разместил в своих соцсетях фото спасателя в образе Смерти с косой
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15 Июля , 11:36
В Стерлитамакском районе Башкирии произошла автоавария
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14 Июля , 17:24
Башкирия и Бахрейн будут развивать экономическое партнерство
Новости
14 Июля , 16:58
Вопрос о детской Фольклориаде в Башкирии пока остаётся открытым
Новости
14 Июля , 16:35
Башкирия и Киргизия собираются разработать «дорожную карту» сотрудничества
Новости
14 Июля , 11:56
В Башкирии в озере нашли тело молодого парня
Новости
14 Июля , 11:14
Инспекторы национального парка «Башкирия» встретили медведицу с медвежатами
Новости
14 Июля , 10:11
В Башкирии водитель сбил 6-летнего мальчика
Новости
21 Июня , 10:26
В чёрном списке - 10 высокотоксичных пестицидов
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21 Июня , 10:22
9 гибридов сахарной свёклы войдут в Госреестр РФ
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