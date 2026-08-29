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Новости

Новости
29 Августа , 12:24
Владимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в Башкирии
Новости
28 Августа , 11:08
В Башкирии суд запретил нелегальный детский лагерь в жилом доме
Новости
27 Августа , 08:15
Проверили здоровье прямо на даче
Новости
27 Августа , 04:39
Жители Башкирии при чрезвычайных ситуациях получат оплачиваемый выходной
Новости
27 Августа , 04:25
В Башкирии врачи подняли на ноги подростка после страшной аварии
Новости
27 Августа , 03:35
К концу недели в Башкирии резко похолодает
Новости
26 Августа , 09:46
В новом учебном году в школах Башкирии запретят телефоны
Новости
26 Августа , 05:38
1 сентября действует запрет на продажу алкоголя в магазинах
Новости
26 Августа , 04:49
Механизатор из Башкирии ушёл на СВО и стал оператором БПЛА
Новости
26 Августа , 04:10
Многодетный отец из Башкирии спас тонущего двухлетнего мальчика
Новости
25 Августа , 11:03
В Башкирии начнут внедрять ИИ в госуправление
Новости
25 Августа , 09:56
Жительница Башкирии добралась на велосипеде до Ледовитого океана
Новости
25 Августа , 06:00
В Башкирии набирают в войска беспилотных систем
Новости
24 Августа , 08:11
Блогеры сменили городскую суету на деревню
Новости
24 Августа , 06:25
Деньги ради спокойствия
Новости
24 Августа , 04:24
В Башкирии врачи выходили новорожденных тройняшек
Новости
23 Августа , 07:16
В школах Башкирии выявили проблемы с охраной и безопасностью
Новости
21 Августа , 11:15
Радий Хабиров рассказал, какие меры поддержки педагогов введут в Башкирии
Новости
20 Августа , 10:22
У батальона ВБС имени Мусы Гареева Башкирии появился канал
Новости
20 Августа , 08:15
В Башкирии строят математический лицей с гостиницей для одарённых детей
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В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
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