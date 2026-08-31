Кино, которое помещается в кармане

Можно ли снять настоящее кино на телефон? Ещё несколько лет назад такой вопрос звучал бы скорее как эксперимент. Сегодня ответ на него всё чаще оказывается утвердительным. Камера, сценарий, актёры, монтаж — иногда всё необходимое для создания фильма действительно помещается в одном небольшом устройстве.

Именно мобильному кино посвятили первый Международный фестиваль «Юрек», который 28 августа завершился в Стерлитамаке. На несколько дней город объединил актёров, режиссёров, начинающих авторов, любителей кино и зрителей, которым интересно заглянуть по другую сторону экрана.

Фестиваль стал не только конкурсом фильмов, но и площадкой для общения, новых знакомств и творческих экспериментов.



Кино начинается с истории



Мобильное кино — это уже не просто любительская съёмка на смартфон. Современные телефоны позволяют работать с изображением и звуком на уровне, который ещё недавно был доступен только профессиональной технике. Но сама технология, конечно, не заменяет главного — идеи и способности рассказать историю.

В этом и заключается особенность нового формата: чтобы сделать первый шаг, начинающему автору теперь не обязательно искать дорогостоящую аппаратуру или большую съёмочную команду.

— Здорово, что у талантливых людей появилась такая возможность проявить себя! — отметила бренд-продюсер, автор телевизионных и городских проектов Вера Ротова.

А главный принцип фестиваля можно выразить ещё проще: для настоящего кино достаточно таланта, хорошей истории и телефона в кармане.

Именно возможность попробовать себя в кино, имея под рукой только смартфон и собственную идею, делает мобильный кинематограф особенно привлекательным для молодых авторов.



Кино объединило город, республику и страну



Среди участников и гостей фестиваля были представители Стерлитамака, Уфы, Москвы и других городов. В числе приглашённых — актёр, режиссёр и сценарист из Стерлитамака Артём Ильин, кинорежиссёр, актриса театра и кино из Уфы Эльвира Шрайнер, кинорежиссёр из Уфы Андрей Шрайнер, а также сценарист театра и кино из Москвы Александр Тюжин.

В числе жюри и почётных гостей фестиваля — директор ГАУ РБ Киностудии «Башкортостан» им. А. Абдразакова Юнир Миннебаевич Аминев, заместитель директора ГАУ РБ Киностудии «Башкортостан» им. А. Абдразакова Рустэм Ринатович Султангузин, режиссёр фильма «Бисура» из Москвы Александра Бодрая и актёр из Москвы Ирик Темерьянов.

Главным приглашённым гостем и хэдлайнером фестиваля стал актёр театра и кино Евгений Харитонов. Для него визит в Стерлитамак оказался необычным опытом: как правило, он не посещает фестивали и в этот раз впервые приехал именно в качестве гостя.

Актёр рассказал о своём творческом перерыве, поделился мечтой купить катер и признался, что Стерлитамак его по-настоящему очаровал.

— Я очарован людьми, которых здесь встретил, гастрономической и пейзажной историей города. Появилось желание задержаться здесь ещё на пару недель. Обычно я не посещаю фестивали и сегодня впервые как гость, поэтому немного волнуюсь. Представленные фильмы вызвали во мне ощущение детства. И я даже готов прервать свой творческий отпуск, чтобы сняться в башкирском кино — такие светлые чувства оно у меня вызывает! — рассказал Евгений Харитонов.

Для Евгения Харитонова, а также членов жюри Александры Бодрой и Ирика Темерьянова была организована экскурсия по достопримечательностям Башкортостана «Наследие Шиханов». Её провёл туроператор «Башгид», экскурсию сопровождала гид Гульназ Туймухаметова.

Одним из спикеров фестиваля стала кинорежиссёр, актриса театра и кино Эльвира Шрайнер. Она поздравила Стерлитамак с появлением нового кинофестиваля и пожелала ему долгой жизни.

— Очень рада быть в вашем прекрасном городе. Хочу поздравить с тем, что у вас появился уникальный фестиваль мобильного кино. От души поздравляю и желаю фестивалю долгой и успешной жизни, пусть будет очень много интересных работ, пусть будет очень много участников. Такие фестивали являются отправной точкой, чтобы молодые авторы могли высказаться, показать свои работы, получить обратную связь от экспертных членов жюри, — сказала Эльвира Шрайнер.



Своя причина прийти



Фестиваль объединил людей, которых с кино связывают совершенно разные истории.

Аиша Саттарова пришла поддержать своего друга — актёра, режиссёра и сценариста Артёма Ильина.

— Я пришла поддержать своего друга, актёра и режиссёра Артёма Ильина. У него сегодня день рождения, и хочется пожелать ему дальнейших творческих успехов, — рассказала Аиша.

Артёма также поздравили его друзья — Даниэль Зайнуллов, Камиль Фазылов, Артём Левачев, Алёна Строганова, Арина Низакаева, Данель Абдуллин и Полина Назаренко.

Для Арины Горгуновой фестиваль стал возможностью вновь встретиться с проектом, частью которого она стала совершенно неожиданно.

Когда Арина посещала театральную студию «Шут с нами», ей предложили сняться в фильме «Бисура».

— Это был очень интересный опыт. На съёмочной площадке была потрясающая атмосфера. Сегодня пришла поддержать проект, очень жду выхода в прокат, — поделилась она.

Алина Гладилина, визажист проекта «Преображение», также стала гостьей фестиваля.

— Фестиваль — очень яркое событие нашего города. Очень понравились представленные фильмы, — отметила она.

У каждого участника и гостя была своя история, связанная с фестивалем. Кто-то пришёл поддержать друга, кто-то — увидеть результат работы, в которой сам принимал участие, а кто-то просто хотел стать частью нового культурного события города.



От первого кадра до награды



Центральным событием фестиваля стала церемония награждения победителей. Участники соревновались в нескольких номинациях, причём оценивались не только фильмы в целом, но и отдельные составляющие кинематографической работы.

В номинации «Лучший монтаж» победил фильм «Детектор лжи» Аделины Файзуллиной. Конверт на сцене открывал актёр, режиссёр и сценарист из Стерлитамака Артём Ильин.

В категории «Лучшая операторская работа» победил Сергей Мачехо с фильмом «Баю-баю». Награду представлял Александр Тюжин — сценарист театра и кино из Москвы.

Награду за «Лучшую мужскую роль» получил Павел Миленькин, сыгравший в фильме «Вахтовик». Конверт открывал Ирик Темерьянов — актёр из Москвы, поэт и педагог школы актёрского мастерства Станиславского — Немировича, работавший также над проектами «Метод 3», «Княгиня Ольга», «Лихие» и «Нулевой пациент».

В номинации «Лучшая женская роль» победила Ксения Лаптева за работу в фильме «Записки из прошлого». Награду представляли заслуженные артисты Республики Башкортостан Эльвира и Андрей Шрайнер.

А награда за «Лучший сценарий» досталась фильму «Tutto bene» («Всё в порядке») Джорджа Бенсайя из Италии. Конверт открывал специальный гость фестиваля, директор ГАУ РБ Киностудии «Башкортостан» им. А. Абдразакова Юнир Миннебаевич Аминев.

Таким образом, география «Юрека» вышла далеко за пределы Стерлитамака. Среди участников и победителей оказались авторы из разных городов и даже стран.



Красная дорожка и большое кино



Торжественное закрытие прошло в киноцентре «Кинопорт» в торговом центре «Фабри». Перед началом церемонии гости прошли по красной дорожке, где их встречали журналисты и фотографы.

В программе закрытия были закрытый показ отрывков из фильмов «Бисура» и «Наследие Шиханов», церемония награждения и пресс-конференция с организаторами и почётными гостями.

Но фестиваль — это не только сцена и награды. За каждым фильмом стоят люди: те, кто придумал историю, написал сценарий, встал перед камерой или впервые попробовал себя за ней.

Для начинающего автора подобное событие может стать возможностью получить профессиональную оценку своей работы. Для актёра — новым знакомством. Для зрителя — шансом увидеть кино, созданное людьми, которые, возможно, ещё вчера были такими же зрителями.

Именно в этом заключается одна из главных ценностей фестиваля — он создаёт пространство для общения и дальнейшего творчества.



У «Юрека» есть продолжение



Первый фестиваль мобильного кино стал для Стерлитамака новым культурным событием. Организаторы отмечают высокий интерес к проекту и намерены сделать «Юрек» ежегодным.

Организаторами фестиваля выступили: президент и продюсер кинофестиваля Юлия Белихова, исполнительный продюсер Айгуль Шарипова, режиссёр, автор идеи и председатель жюри Павел Ильин, PR директор департамента фестиваля Эльвира Азильгареева и креативный продюсер Шевнина Екатерина.

Ведущими церемонии стали Даниил Сулейманов и Екатерина Шевнина.

Возможно, ещё трудно предсказать, какие именно фильмы и имена появятся на следующих фестивалях. Но уже сейчас очевидно: мобильный кинематограф перестал быть просто техническим экспериментом.



Ангелина НУГУМАНОВА

Фото Сергея КРАМСКОВА