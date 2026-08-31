В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть

По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло примерно в 7:00 на 21‑м километре трассы Старобалтачево — Аскино. 26‑летняя женщина за рулём «Шкоды Октавия» потеряла контроль над машиной — автомобиль перевернулся.

Водитель погибла на месте, до того как прибыла скорая помощь. 17‑летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу; врачи характеризуют его состояние как средней тяжести.

Выяснилось, что у женщины не было водительских прав. Детали аварии продолжают выяснять.

По информации ГАИ РБ