+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
29 Августа , 06:24

В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города

Об этом рассказал глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов:

В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой городаВ Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города

"Презентовали коллекциию городского мерча. Это не просто сувениры с символикой Стерлитамака. Это история города, рассказанная через дизайн. Районы и улицы, предприятия и спорт, знаковые места и достижения стерлитамаковцев –  всё это нашло отражение в футболках и свитшотах. Каждая вещь – маленькая частичка Стерлитамака.
Особенно приятно, что идея и дизайн проекта родились внутри нашей городской команды. Над ними работали советник главы администрации по развитию креативных индустрий Владислав Александрович Калачев, художники-дизайнеры Детской художественной школы №1 Юлия Гайшенцева и Анжелика Беликова, управляющий делами администрации города Наталья Борисовна Квашнина, основатель проекта фонда «Я — историЯ», меценат Ольга Николаевна Космынина и команда АНО «Фестивальная дирекция».

Одним из самых ярких моментов презентации стало вручение первой и единственной в своём роде футболки с надписью «Спартак – чемпион!». Её мы подарили легендарному человеку, бывшему главе администрации Стерлитамака Спартаку Галеевичу Ахметову. Он высоко оценил наш креативный подход, и для нас это особенно приятно.
У Стерлитамака богатая история и большое будущее. И здорово, что сегодня мы можем рассказывать об этом современным, ярким и живым языком".

Источник и фото: страница ВК Эмиля Шаймарданова.

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru