В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города

"Презентовали коллекциию городского мерча. Это не просто сувениры с символикой Стерлитамака. Это история города, рассказанная через дизайн. Районы и улицы, предприятия и спорт, знаковые места и достижения стерлитамаковцев – всё это нашло отражение в футболках и свитшотах. Каждая вещь – маленькая частичка Стерлитамака.

Особенно приятно, что идея и дизайн проекта родились внутри нашей городской команды. Над ними работали советник главы администрации по развитию креативных индустрий Владислав Александрович Калачев, художники-дизайнеры Детской художественной школы №1 Юлия Гайшенцева и Анжелика Беликова, управляющий делами администрации города Наталья Борисовна Квашнина, основатель проекта фонда «Я — историЯ», меценат Ольга Николаевна Космынина и команда АНО «Фестивальная дирекция».

Одним из самых ярких моментов презентации стало вручение первой и единственной в своём роде футболки с надписью «Спартак – чемпион!». Её мы подарили легендарному человеку, бывшему главе администрации Стерлитамака Спартаку Галеевичу Ахметову. Он высоко оценил наш креативный подход, и для нас это особенно приятно.

У Стерлитамака богатая история и большое будущее. И здорово, что сегодня мы можем рассказывать об этом современным, ярким и живым языком".

Источник и фото: страница ВК Эмиля Шаймарданова.