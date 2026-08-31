В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении

Как выяснили оперативники, пенсионер в тот момент чинил в гараже садовый инвентарь. Неизвестный подкрался сзади и без слов начал наносить удары. Когда потерпевший упал, нападавший сначала скрылся, но вскоре вернулся.

В ситуацию вмешался сосед пенсионера — он стал свидетелем первого нападения и поспешил на выручку. В тот момент, когда он помогал другу, злоумышленник вновь появился в гараже, достал нож и заявил, что пенсионер якобы повредил его автомобиль — и теперь обязан оплатить ремонт. Сосед не растерялся: схватив лежавший поблизости лом, он вынудил преступника покинуть гараж.

Подозреваемого задержали в ходе оперативных мероприятий неподалёку от места происшествия. Им оказался 30‑летний житель Стерлитамака, который в тот день гостил у знакомой в СНТ.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой при отягчающих обстоятельствах). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Источник и фото: ИА «Башинформ»