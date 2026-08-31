+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Происшествия
31 Августа , 04:50

В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении

В Стерлитамаке произошло разбойное нападение — о нём в дежурную часть МВД сообщил 63‑летний горожанин. По словам мужчины, злоумышленник ворвался в его гараж в СНТ, избил его, а затем, угрожая ножом, потребовал 15 тысяч рублей.

В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападенииВ Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении

Как выяснили оперативники, пенсионер в тот момент чинил в гараже садовый инвентарь. Неизвестный подкрался сзади и без слов начал наносить удары. Когда потерпевший упал, нападавший сначала скрылся, но вскоре вернулся.

В ситуацию вмешался сосед пенсионера — он стал свидетелем первого нападения и поспешил на выручку. В тот момент, когда он помогал другу, злоумышленник вновь появился в гараже, достал нож и заявил, что пенсионер якобы повредил его автомобиль — и теперь обязан оплатить ремонт. Сосед не растерялся: схватив лежавший поблизости лом, он вынудил преступника покинуть гараж.

Подозреваемого задержали в ходе оперативных мероприятий неподалёку от места происшествия. Им оказался 30‑летний житель Стерлитамака, который в тот день гостил у знакомой в СНТ.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой при отягчающих обстоятельствах). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru