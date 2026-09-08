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8 Сентября , 08:58

В Башкирии спасатели сняли 5-летнего малыша с окна 6 этажа

Вчера ночью в экстренные службы столицы Башкирии поступил тревожный вызов: на улице Степана Кувыкина на подоконнике открытого окна шестого этажа стоял ребёнок.

В Башкирии спасатели сняли 5-летнего малыша с окна 6 этажаВ Башкирии спасатели сняли 5-летнего малыша с окна 6 этажа
В Башкирии спасатели сняли 5-летнего малыша с окна 6 этажа

Дежурная смена поисково-спасательного отряда выехала на место мгновенно.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения поднялись на крышу, спустились в квартиру и оперативно сняли 5-летнего мальчика, не дав ему упасть. Взрослых дома не было — в соседней комнате спала 15-летняя сестра, которая не слышала, как брат залез на окно.

Ребёнок не пострадал. Его передали сотрудникам полиции.

Спасатели  вновь обращаются к родителям: обязательно устанавливайте на окна детские замки и блокираторы. Не оставляйте маленьких детей без присмотра.

Источник: Управление гражданской защиты Уфы.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ».

Автор:Ирина Петрова
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