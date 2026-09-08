Житель Башкирии выиграл квартиру стоимостью 10 млн рублей
Удача улыбнулась жителю села Раевский. Он приобрёл счастливый билет «Столото» в местной точке продаж и стал одним из десяти победителей осеннего розыгрыша, в котором разыграли 10 квартир по 10 миллионов рублей каждая.
Житель Башкирии выиграл квартиру стоимостью 10 млн рублей
Кроме жителя Башкортостана, по квартире выиграли два участника из Москвы, три из Московской области, три из Свердловской области и один из Томской области.
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