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Нацпроекты
8 Сентября , 05:54

Исторический центр Стерлитамака обновляется благодаря нацпроекту

В Стерлитамаке ежегодно растёт число благоустроенных общественных пространств — их создают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Исторический центр Стерлитамака обновляется благодаря нацпроектуИсторический центр Стерлитамака обновляется благодаря нацпроекту
Исторический центр Стерлитамака обновляется благодаря нацпроекту

Одним из объектов, преобразившихся в этом году, стал парк имени Кирова — он существует с 1932 года и был разбит на месте бывшего собора Казанской иконы Божией Матери. В память об утраченной святыне в прошлом году при поддержке меценатов построили часовню: в её основание положили кирпичи из фундамента разрушенного храма.

Благоустройство парка включало целый комплекс работ: обновили пешеходные дорожки, создали зоны для отдыха и активного досуга, установили светомузыкальный фонтан и современное уличное освещение. Кроме того, на территории оборудовали спортивные площадки — в том числе со скалодромом, теннисными столами и специальными тренажёрами для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ещё один благоустроенный объект — пешеходная зона на улице Комсомольской, протянувшаяся от парка имени Кирова до Русского драматического театра. Здесь заменили брусчатку, смонтировали новое освещение и систему видеонаблюдения, а также провели работы по озеленению.

В результате реализации программы в историческом центре Стерлитамака сформировалось единое комфортное общественное пространство.

Источник и фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Исторический центр Стерлитамака обновляется благодаря нацпроекту
Исторический центр Стерлитамака обновляется благодаря нацпроекту
Исторический центр Стерлитамака обновляется благодаря нацпроекту
Исторический центр Стерлитамака обновляется благодаря нацпроекту
Исторический центр Стерлитамака обновляется благодаря нацпроекту
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