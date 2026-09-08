Исторический центр Стерлитамака обновляется благодаря нацпроекту

Одним из объектов, преобразившихся в этом году, стал парк имени Кирова — он существует с 1932 года и был разбит на месте бывшего собора Казанской иконы Божией Матери. В память об утраченной святыне в прошлом году при поддержке меценатов построили часовню: в её основание положили кирпичи из фундамента разрушенного храма.

Благоустройство парка включало целый комплекс работ: обновили пешеходные дорожки, создали зоны для отдыха и активного досуга, установили светомузыкальный фонтан и современное уличное освещение. Кроме того, на территории оборудовали спортивные площадки — в том числе со скалодромом, теннисными столами и специальными тренажёрами для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ещё один благоустроенный объект — пешеходная зона на улице Комсомольской, протянувшаяся от парка имени Кирова до Русского драматического театра. Здесь заменили брусчатку, смонтировали новое освещение и систему видеонаблюдения, а также провели работы по озеленению.

В результате реализации программы в историческом центре Стерлитамака сформировалось единое комфортное общественное пространство.

Источник и фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан