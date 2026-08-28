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Нацпроекты

Нацпроекты
28 Августа , 09:32
В Стерлитамаке будут построены водопроводные и канализационные сети
Нацпроекты
26 Августа , 09:56
В Башкирии подвели итоги работы программы «Пушкинская карта»
Нацпроекты
21 Августа , 06:12
Жителей Башкортостана приглашают к участию в конкурсе «Берег добрых дел»
Нацпроекты
20 Августа , 10:53
Водоснабжение Стерлитамака будет выстроено с учетом бережливых технологий
Нацпроекты
18 Августа , 09:07
В столице Башкирии стартовала акция по сбору отработанных батареек и текстиля
Нацпроекты
14 Августа , 04:22
В Башкортостане экспорт муки вырос в 1,5 раза
Нацпроекты
6 Августа , 07:17
Резидент кампуса открыл магистратуру по технологическому предпринимательству
Нацпроекты
4 Августа , 06:43
Семьи Башкирии с восемью и более детьми могут получить единовременную выплату
Нацпроекты
3 Августа , 09:26
В Башкортостане пройдет Всероссийский конкурс педагогических династий
Нацпроекты
30 Июля , 04:20
Башкортостан впервые экспортировал продовольственный лен в Турцию
Нацпроекты
29 Июля , 10:14
В Стерлитамаке благоустраивают общественные пространства
Нацпроекты
26 Июля , 05:00
В Башкортостане пройдет Всероссийский марафон «Земля спорта»
Нацпроекты
24 Июля , 09:06
Заводы из прошлого станут туристическими объектами Башкирии
Нацпроекты
23 Июля , 09:47
Семейный выходной в Башкортостане посвятят театру
Нацпроекты
21 Июля , 04:58
За два года в Башкирии создадут около 33 тысяч рабочих мест
Нацпроекты
17 Июля , 07:23
В Башкортостане провели 350 часов авиапатрулирования лесов
Нацпроекты
15 Июля , 10:14
В Башкирии выбрали лучшего каменщика
Нацпроекты
15 Июля , 09:58
РКПЦ в Уфе пополнился новым медоборудованием
Нацпроекты
15 Июля , 06:24
Лесоводы Башкирии провели агротехнический уход за лесными культурами
Нацпроекты
14 Июля , 04:30
В Башкирии отметят День физкультурника
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