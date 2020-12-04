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Нацпроекты
Нацпроекты
Вчера, 10:00
Развитие семейной молочной фермы в Мелеузовском районе рассмотрели на очередном "Предпринимательском часе"
Нацпроекты
Вчера, 09:00
Нацпроект "Образование": В Башкортостане состоялась встреча с представителями образовательных организаций в рамках мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников
Нацпроекты
16 Июля , 11:50
Крупнейший дорожный холдинг Башкортостана получил положительный экономический эффект от реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда»
Нацпроекты
16 Июля , 11:30
«Скорую экспортную помощь» оказали предприятиям Стерлибашевского, Дюртюлинского и Кушнаренковского районов Башкортостана
Нацпроекты
15 Июля , 12:22
Расширение бизнеса в городе Дюртюли: розлив и доставка питьевой воды
Нацпроекты
15 Июля , 11:59
Развивать бизнес на селе и получать господдержку
Нацпроекты
14 Июля , 10:45
Лучники из Башкортостана завоевали золотую и серебряную медали в финале V Спартакиады молодёжи России
Нацпроекты
14 Июля , 10:00
Дольщики АО «Интеграл» в г. Нефтекамске получили ключи от своих долгожданных квартир
Нацпроекты
13 Июля , 12:00
"Страна героев" собрала своих героев
Нацпроекты
13 Июля , 10:00
Нацпроект "Образование": Итоги проведения демонстрационного экзамена на I полугодие 2021 года в Республике Башкортостан
Нацпроекты
4 Декабря 2020, 21:42
Ужесточение контроля защитит нацпроекты от махинаций
Нацпроекты
4 Декабря 2020, 14:23
В Уфе открылась интерактивная выставка, посвященная экологичному образу жизни
Нацпроекты
4 Декабря 2020, 10:53
Башкирским управленцам помогут внедрить проекты повышения производительности
Нацпроекты
4 Декабря 2020, 10:49
22 башкирских производителя пройдут бесплатное экспортное обучение
Нацпроекты
3 Декабря 2020, 22:05
В Башкирии для инвесторов в придорожный сервис создан раздел на Инвестпортале
Нацпроекты
3 Декабря 2020, 16:06
В Башкортостане IT-компаниям созданы особые условия развития
Нацпроекты
3 Декабря 2020, 16:03
В России стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
Нацпроекты
3 Декабря 2020, 15:58
Нацпроект "Образование": Республика Башкортостан входит в тройку лидеров среди субъектов Российской Федерации по количеству центров «Точка роста»
Нацпроекты
2 Декабря 2020, 15:59
Парк «Волна» обновляется благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды»
Нацпроекты
2 Декабря 2020, 15:56
«Чистая вода»
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