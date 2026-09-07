Школьники и студенты колледжей Башкирии могут пройти бесплатные курсы по ИТ

В учебном году 2026/27 пройти обучение смогут школьники 8–11 классов, а также студенты колледжей и техникумов, которые учатся по ИТ‑направлениям. Участникам доступны курсы по программированию, искусственному интеллекту и робототехнике.

Министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин отметил: государство уделяет большое внимание развитию ИТ‑образования среди молодёжи. Проект «Код будущего» даёт школьникам и студентам возможность бесплатно освоить востребованные навыки — они пригодятся и в учёбе, и в дальнейшей профессиональной деятельности.

Обучающиеся могут выбрать любой из свыше 100 курсов — они проводятся как в онлайн‑формате, так и очно. Программы предлагают 12 образовательных организаций, а длительность каждого курса — не менее 144 академических часов. Предусмотрено четыре уровня сложности: базовый, продвинутый, профессиональный и олимпиадный. По завершении обучения участники получают сертификат проекта «Код будущего»: он позволяет добавить баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз.

На курсах по программированию слушатели освоят языки Python, C++, JavaScript и 1С, научатся разрабатывать сайты, приложения и игры, работать с базами данных, а также познакомятся с основами кибербезопасности. Программы по искусственному интеллекту включают изучение анализа данных, машинного обучения, нейросетей и работы с языковыми моделями. В рамках направления «Робототехника» участники разберутся в сборке и программировании роботов, освоят компьютерное зрение и технологии автономного движения.

Ректор Университета 2035 Дмитрий Кайсин подчеркнул, что проект помогает подросткам определиться с ИТ‑направлением ещё до выбора профессии. Ключевая особенность обучения — практическая работа: каждый слушатель подготовит собственный итоговый проект и сможет применить знания для решения реальной задачи. Все программы разработаны ведущими образовательными организациями и отобраны по итогам многоэтапного конкурса. Пройти обучение можно из любого региона — занятия организованы как дистанционно, так и на очных площадках в регионах.

Для зачисления нужно подать заявление на Госуслугах и пройти вступительное испытание — по его итогам участника определят в группу соответствующего уровня. Выпускники проекта «Код будущего» за 2022–2025 годы могут подавать заявки только на профессиональные курсы по программированию.

Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан