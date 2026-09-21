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Местные новости
21 Сентября , 11:37

Проект из Стерлитамака — победитель Всероссийского конкурса лучших практик

Победителем Всероссийского конкурса лучших практик работы среди библиотек стал проект Лаборатория безопасности «ЧИП» детской библиотеки-филиала № 9 Централизованной библиотечной системы Стерлитамака.

Проект из Стерлитамака — победитель Всероссийского конкурса лучших практикПроект из Стерлитамака — победитель Всероссийского конкурса лучших практик
Проект из Стерлитамака — победитель Всероссийского конкурса лучших практик

Конкурс организован Министерством культуры Российской Федерации для поощрения лучших практик работы библиотек и домов культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». На конкурсный отбор среди библиотек поступило почти 600 заявок из 82 регионов России. Победителями определены 100 учреждений, среди них — наша детская библиотека-филиал № 9, где с 2024 года реализуется проект Лаборатория безопасности «ЧИП». На дальнейшую модернизацию библиотека получит субсидию в размере 2,95 млн рублей.

В 2027 году здесь будет создана многофункциональная среда «ПРОгород», концепция которой объединяет деятельность уже существующего в библиотеке мини-городка «ЧИП» (ПРОбезопасность) и нового пространства с зонами ПРОчтение, ПРОпрофессии, ПРОтворчество, ПРОмедиа.

Средства субсидии будут использованы для приобретения книг, оборудования и мебели для организации станций «ПРОтворчество», «ПРОмедиа» и выставочной зоны. Модульная мебель и современное оборудование дадут возможность посетителям библиотеки не только читать, но и заниматься творчеством, а за счёт качественно новых библиотечных мероприятий — получать и развивать различные навыки. Во вновь создаваемом пространстве будут проходить занятия с детьми по созданию цифрового контента о родном городе, о людях — профессионалах своего дела. Будут организованы встречи с успешными горожанами, с представителями трудовых династий, лектории и квизы о прошлом и настоящем города. Краеведческие мероприятия вооружат детей и подростков новыми знаниями и приобщат подрастающее поколение к истории своей Родины.

Кроме того, планируется внедрить ряд инновационных технологий, которые позволят улучшить качество интерактивных экскурсий по Лаборатории безопасности «ЧИП». Они будут дополнены с помощью VR-очков информацией по безопасности жизнедеятельности и велошредера для переработки пластика. Дети научатся изготавливать из переработанного пластика авторские тематические значки и брелоки. Реализация подобных мероприятий станет важным условием для воспитания в детях социальной ответственности.

Источник и фото:  ЦБС Стерлитамака

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