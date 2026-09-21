Полиция Стерлитамака проводит профилактические встречи в школах

Главная цель бесед — предупредить возможные правонарушения среди подростков. В формате классных часов, а также в ходе групповых и индивидуальных разговоров полицейские разъяснили учащимся нормы действующего законодательства и рассказали, какая ответственность грозит за административные нарушения и преступления.

Особое внимание уделили тому, как вести себя в общественных местах, чтобы не провоцировать конфликты и не допускать противоправных действий. Школьникам напомнили о важности ответственного отношения к собственным поступкам.

Отдельный блок разговора был посвящён личной безопасности: ребятам рассказали, как обезопасить себя на улице и в общественных пространствах, а также как вести себя в интернете. Кроме того, учащимся разъяснили требования закона о нахождении несовершеннолетних в общественных местах в ночное время — в частности, напомнили о необходимости соблюдать «комендантский час» и вовремя возвращаться домой.

В личных беседах сотрудники полиции ответили на вопросы школьников, дали им практические советы и ещё раз акцентировали внимание на возможных последствиях противоправного поведения.

Правоохранители призывают подростков внимательно относиться к своим действиям и строго соблюдать требования закона. Профилактическая работа с несовершеннолетними будет продолжена.

По информации УМВД по г. Стерлитамак