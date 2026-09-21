+23 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
21 Сентября , 06:02

Полиция Стерлитамака проводит профилактические встречи в школах

Сотрудники Управления МВД России по городу Стерлитамаку вместе с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних проводят цикл профилактических мероприятий в образовательных учреждениях. На днях такие встречи прошли в школах № 19 и № 26.

Полиция Стерлитамака проводит профилактические встречи в школахПолиция Стерлитамака проводит профилактические встречи в школах
Полиция Стерлитамака проводит профилактические встречи в школах

Главная цель бесед — предупредить возможные правонарушения среди подростков. В формате классных часов, а также в ходе групповых и индивидуальных разговоров полицейские разъяснили учащимся нормы действующего законодательства и рассказали, какая ответственность грозит за административные нарушения и преступления.

Особое внимание уделили тому, как вести себя в общественных местах, чтобы не провоцировать конфликты и не допускать противоправных действий. Школьникам напомнили о важности ответственного отношения к собственным поступкам.

Отдельный блок разговора был посвящён личной безопасности: ребятам рассказали, как обезопасить себя на улице и в общественных пространствах, а также как вести себя в интернете. Кроме того, учащимся разъяснили требования закона о нахождении несовершеннолетних в общественных местах в ночное время — в частности, напомнили о необходимости соблюдать «комендантский час» и вовремя возвращаться домой.

В личных беседах сотрудники полиции ответили на вопросы школьников, дали им практические советы и ещё раз акцентировали внимание на возможных последствиях противоправного поведения.

Правоохранители призывают подростков внимательно относиться к своим действиям и строго соблюдать требования закона. Профилактическая работа с несовершеннолетними будет продолжена.

По информации УМВД по г. Стерлитамак

Полиция Стерлитамака проводит профилактические встречи в школах
Полиция Стерлитамака проводит профилактические встречи в школах
Полиция Стерлитамака проводит профилактические встречи в школах
Полиция Стерлитамака проводит профилактические встречи в школах
Полиция Стерлитамака проводит профилактические встречи в школах
Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru