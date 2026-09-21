В Стерлитамаке у 60-летнего садовода нашли плантацию конопли

В ходе оперативно-профилактического мероприятия участковые при обходе административного участка обнаружили на территории садового участка 7 кустов конопли, которые выращивал 60-летний местный житель.

При осмотре места происшествия в хозяйственном блоке изъяли растительное вещество общей массой более 175 граммов. Экспертиза подтвердила: после высушивания это части наркотикосодержащего растения.

Задержанный признал вину и пояснил, что собрал вещество на территории садоводческого товарищества для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и переработка наркотиков без цели сбыта). Санкция — до 10 лет лишения свободы.

Источник и фото: УМВД по Стерлитамаку.